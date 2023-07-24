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Рецепт скумбрии за 3 минуты. Такую рыбу съедают мгновенно

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Понедельник 24 июля 2023 13:51
Рецепт скумбрии за 3 минуты. Такую рыбу съедают мгновенно Фото: Как быстро приготовить скумбрию (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скумбрия - это очень полезная рыба, в которой содержится много жирных кислот Омега-3. Ее по праву называют "королевой" рыб. Приготовить ее не составит вам труда, а вкус порадует всех.

Рецепт скумбрии всего за 3 минуты опубликовали в Telegram-канале Домашняя консервация/Кулинария.

Вам понадобится

  • Скумбрия средняя - 1 шт
  • Луковая шелуха - сколько есть, на глаз
  • Соль - 5 ст.л. без верха
  • Вода - 1 л

Пошаговый рецепт приготовления

Луковую шелуху ненадолго замочите в воде. Затем поставьте на огонь и добавьте соль (на 1 л воды – 5 ст.л.) Соленую луковую воду вскипятите, положите промытую скумбрию. Варите ровно 3 минуты. Готовую рыбу откиньте на дуршлаг и подавайте к столу.

Совет - если рыба большая, ее можно разрезать вдоль или проколоть ножом в нескольких местах.

Рецепт скумбрии за 3 минуты. Такую рыбу съедают мгновенноСкумбрия получится не хуже магазинной

Для справки

Скумбрия богата витаминами D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. Также она содержит микроэлементы: селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. А еще атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

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