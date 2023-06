"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.

russian soldiers must leave Ukraine and go save their homes from the war that the kremlin has unleashed within russia. The enemies of russian soldiers and the russian people are not in Ukraine. They are in moscow. pic.twitter.com/bJ1Nm6tCfh