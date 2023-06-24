"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

Украинские военные на Бахмутовском направлении обратились к российским оккупантам. ВСУ призвали захватчиков вернуться к себе домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram .

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.

russian soldiers must leave Ukraine and go save their homes from the war that the kremlin has unleashed within russia. The enemies of russian soldiers and the russian people are not in Ukraine. They are in moscow. pic.twitter.com/bJ1Nm6tCfh — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 24, 2023

Бои за Бахмут

С начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что таким образом украинские защитники планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Помимо этого украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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