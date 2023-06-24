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"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам

Новина українською →
Суббота 24 июня 2023 22:59
"Возвращайтесь домой". Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам Фото: Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на Бахмутовском направлении обратились к российским оккупантам. ВСУ призвали захватчиков вернуться к себе домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

"Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину", - сказал министр.

Бои за Бахмут

С начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что таким образом украинские защитники планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Помимо этого украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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