В Бахмуте появились уличные рисунки с изображением Залужного: как они выглядят
В Бахмуте Донецкой области, который несколько месяцев постоянно обстреливают российские войска, на стенах появились яркие граффити. На них изображен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.
Кто автор рисунков
Такие же рисунки неизвестные уличные художники оставили и в других фронтовых городах Украины.
На них кроме изображения Залужного содержится надпись: "С нами Бог и генерал Залужный".
"Говорят, всемирно известный уличный художник "Бэнкси" (или его подражатель) посетил Бахмут и оставил символическое искусство. В Бахмуте и других фронтовых городах появились уличные рисунки: "С нами Бог и генерал Залужный", - говорится в сообщении.
Кроме того, можно увидеть надпись: "Бахмут любит Украину".
В Бахмуте появились знаковые уличные картинки (t.me/informnapalm)
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