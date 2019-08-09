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"Багиня" старалася: Надію Савченко викрили у плагіаті

STYLERЖиття    09.08.2019 - 11:39
"Багиня" старалася: Надію Савченко викрили у плагіаті
Савченко звинуватили в плагіаті (Колаж РБК-Україна)

Відома співачка стверджує, що Савченко повторила її образ

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка вирішила піти в політику, несподівано звинуватила Надію Савченко у плагіаті через фотосесію на Балтійському морі. Про це Приходько написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Українська артистка запевняє, що Надія Савченко для своєї чуттєвої фотосесії використала кліп Приходько "Саме той".

"Подивилася Надюшик мій кліп "Саме той" і вирішила, що вона теж може", - висміяла народного депутата Анастасія Приходько.

В коментарях до посту співачки, користувачі відзначили, що пародія вийшла не дуже вдала і припустили, що стартував флешмоб. На що Приходько помітила, що Савченко старалася.

"У Савченка вийшла жалюгідна пародія", - зазначила Юліана Сергіївна.

"Ну Багиня ж старалася! Не чого ти так!" – відповіла Приходько в коментарях.

Також на Приходько накинулися і інші користувачі, які вказали співачці на те, що вона даремно накинулася на Савченко.

"Анастасія, що у вас комплекси? Ви стали на людей нападати і принижувати", - зазначила Любов Тарасова.

На що артистка відповіла, що їй насправді це не цікаво.

"Тоді взагалі не цікаво! Ні за Повалій, ані за Савченко! Вони не варті мого обговорення і часу! Гарного дня", - відпарирувала Приходько.

&quot;Багиня&quot; старалася: Надію Савченко викрили у плагіаті&quot;Багиня&quot; старалася: Надію Савченко викрили у плагіаті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Надія Савченко розмістила на своїй сторінці чуттєву фотосесію, яка була знята на узбережжі Балтійського моря. Знімки викликали великий резонанс в мережі.

А також ми розповідали про те, що Савченко шокувала своїми заявами про загиблого ватажка "ДНР" Захарченко.

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