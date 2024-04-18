Многодетные родители могут потерять отсрочку от мобилизации: в каких случаях

Задолженность

В новом законе, в статье 23, сказано, что родители троих и более несовершеннолетних детей имеют право на отсрочку от мобилизации, равно как это было и в старом законе. Точная формулировка - военнообязанные женщины и мужчины, "на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Однако в новой версии этого закона лишить этого права могут должников "по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три месяца". Данные о задолженности ТЦК получат сразу же после того, как появится доступ к базе.

По данным министерства юстиции, сейчас в Украине таких должников около 520 тысяч граждан. В настоящее время зарегистрировано более 260 000 постановлений об обращении взыскания на доходы должников. Более 100 тысяч исполнительных документов усложнены следующими факторами:

Не трудоустройство должников

Ведением аморального образа жизни

Нежеланием платить алименты

Точной статистики относительно родителей-должников за три месяца, имеющих троих детей или более, нет.

Совершеннолетие ребенка

Есть и еще одна причина, по которой родители могут потерять отсрочку от мобилизации. Это - достижение совершеннолетия ребенка.

Даже если двое детей несовершеннолетние, а третий ребенок достиг 18 лет и при этом учится в заведении высшего образования - отсрочки уже не будет.

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца Как видим, для отсрочки от мобилизации все дети должны быть в возрасте до 18 лет. Итак, теряется такое право после того, как один ребенок стал совершеннолетним", - объяснил юрист Андрей Карпенко.