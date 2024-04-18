Многодетные родители могут потерять отсрочку от мобилизации: в каких случаях

В Украине приняли новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая. В нем предусмотрено немало изменений для военнообязанных граждан, в том числе тех пунктов, где речь идет об отсрочках по определенным причинам. Есть определенные условия, при которых родители троих детей могут лишиться такой отсрочки.
По каким причинам многодетные родители могут лишиться отсрочки от мобилизации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Закон о мобилизации №10449, комментарий юриста Андрея Карпенко для B2B Consult, LB.ua.
В новом законе, в статье 23, сказано, что родители троих и более несовершеннолетних детей имеют право на отсрочку от мобилизации, равно как это было и в старом законе. Точная формулировка - военнообязанные женщины и мужчины, "на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".
Однако в новой версии этого закона лишить этого права могут должников "по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три месяца". Данные о задолженности ТЦК получат сразу же после того, как появится доступ к базе.
По данным министерства юстиции, сейчас в Украине таких должников около 520 тысяч граждан. В настоящее время зарегистрировано более 260 000 постановлений об обращении взыскания на доходы должников. Более 100 тысяч исполнительных документов усложнены следующими факторами:
Точной статистики относительно родителей-должников за три месяца, имеющих троих детей или более, нет.
Есть и еще одна причина, по которой родители могут потерять отсрочку от мобилизации. Это - достижение совершеннолетия ребенка.
Даже если двое детей несовершеннолетние, а третий ребенок достиг 18 лет и при этом учится в заведении высшего образования - отсрочки уже не будет.
"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца Как видим, для отсрочки от мобилизации все дети должны быть в возрасте до 18 лет. Итак, теряется такое право после того, как один ребенок стал совершеннолетним", - объяснил юрист Андрей Карпенко.
Раньше мы писали о том, что нужно знать, чтобы не стать уклонистом по новому закону о мобилизации.
А еще рассказывали о том, какие новые поощрения для военных появились для военных в новом законе.