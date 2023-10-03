Могут полинять и "сесть": что нельзя делать во время стирки джинсов

Все часто носят джинсы, поскольку это достаточно удобно, стильно и практично. Но со временем любая одежда имеет свойство пачкаться, и ее надо стирать. Однако во время стирки необходимо избегать некоторых ошибок, которые могут повлиять на цвет и форму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Не удалять пятна

Прежде чем начинать стирку, необходимо удалить все пятна из джинсов влажной тряпкой и небольшим количеством мягкого моющего средства.

Тогда джинсы после стирки точно будут чистить и их не придется снова очищать.

Не выворачивать наизнанку

Перед стиркой нужно вывернуть джинсы наизнанку. В таком случае цвет сохранится и ткань не полиняет.

Это считается одним из основных правил, которое нужно соблюдать.

Неправильный режим

Рекомендуется включать правильный режим стиральной машины, который не повредит изделие. Если ручная стирка невозможна или требует слишком много усилий, выручит деликатный цикл с холодной водой.

Учитывать нужно и то, на каком режиме стирать джинсы. Количество оборотов при отжиме следует выставлять не более 800 в минуту. В противном случае одежда может просто порваться.

Много порошка

При стирке джинсов необходимо использовать меньше моющего средства. Достаточно будет примерно половины рекомендуемого количества.

Горячая вода

Полоскать джинсы лучше при низкой температуре. Поэтому не забудьте включить цикл полоскания холодной водой, чтобы тщательно удалить моющее средство из джинсов.

К тому же с помощью холодной воды сохранится цвет изделия.

С чем можно стирать

Стирать джинсы можно с другими вещами, если они имеют похожий цвет и не линяют. Важно учитывать тип ткани и общие рекомендации по уходу за изделиями.