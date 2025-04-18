11 продуктов, которые каждая женщина должна есть после 50 лет

После 50 лет организм женщины начинает нуждаться в большей заботе и поддержке изнутри. Правильное питание становится одним из ключевых факторов здорового старения, поэтому стоит включить в рацион 11 продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Киви

Плод киви имеет превосходную питательную ценность, особенно когда речь идет о здоровье женщин старше 50 лет. Он богат витамином С, который необходим для здоровой кожи, волос, костей и иммунной функции.

Диетолог Сьюзан Грили рассказала, что витамин С также способствует выработке коллагена, который значительно замедляется с возрастом. Более того, киви содержит клетчатку и антиоксиданты, которые улучшают здоровье кишечника и защиту от болезней соответственно.

Чтобы насладиться фруктами, разрежьте киви пополам и выньте сладковатую мякоть. Также можно добавить нарезанные киви к фруктовому салату или подать его поверх йогурта.

Греческий йогурт

Греческий йогурт может помогать поддерживать прочность костей и мышечную массу с возрастом. Это связано с высоким содержанием кальция и белка соответственно.

Кроме того, содержание пробиотиков в греческом йогурте помогает разнообразить микробиом - жизненно важный аспект здоровья кишечника.

Это также полезно для иммунной функции, поскольку кишечник очень тесно связан с иммунной системой. Смешивайте греческий йогурт со смузи, наслаждайтесь им с фруктами и орехами или используйте его как сливочную основу для соусов.

Чернослив

Поскольку чернослив является продуктом с высоким содержанием клетчатки, он полезен для кишечника, который нуждается в дополнительной поддержке, когда мы стареем.

Благодаря калию, витамину К и антиоксидантам, которые содержатся в черносливе, чернослив связан с лучшим здоровьем костей у женщин в постменопаузе.

Чтобы получить максимальную пользу от чернослива, стоит съедать пять-шесть кусочков ежедневно.

Черника

Для женщин старше 50 черника - это больше, чем просто лакомство. Сочные ягоды содержат клетчатку и антиоксидантные антоцианы, которые могут снизить высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление соответственно.

Более того, антиоксиданты и полифенолы в чернике могут улучшить приток крови к мозгу, улучшить память и защитить возрастные проблемы умственной деятельности.

Грибы

Этот суперпродукт содержит много антиоксидантов, которые помогают избежать проблем со здоровьем, с которыми часто сталкиваются пожилые женщины, в частности здоровья кишечника, резистентности к инсулину, воспалениям и стрессу.

Грибы, подвергнутые ультрафиолетовому излучению, также содержат витамин D, важное питательное вещество для крепких костей.

Семена льна

Семена льна являются основной пищей для женщин старше 50 лет. Крошечные семена поддерживают здоровье сердца, гормональный баланс и когнитивные функции, которые могут ухудшаться со временем.

Например, семена льна содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) - тип омега-3 жирной кислоты, которая может улучшить артериальное давление, снять воспаление и снизить уровень холестерина.

Семена льна также содержат лигнаны, которые действуют как фитоэстрогены (то есть диетические эстрогены), которые могут облегчить симптомы менопаузы и регулировать гормоны.

Кроме того, продукт содержит витамин Е, который может защитить нервные клетки от повреждения. Лучше всего есть молотые семена льна (а не целые), поскольку они легче перевариваются и лучше усваиваются организмом.

Консервированные сардины

Консервированные сардины богаты кальцием, витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья мозга, сердца и костей. В них также много белка, который может помочь замедлить потерю мышц и улучшить физическую работоспособность с возрастом.

Сардины содержат витамин B12 и селен - два питательных вещества, участвующих в работе щитовидной железы.

Капуста кейл

Капуста является важной пищей для женщин среднего и старшего возраста, особенно когда речь идет о здоровье костей, сердца и мозга. Высокое содержание кальция и витамина К сохраняет плотность костей и снижает риск остеопороза и переломов, которые чаще случаются после менопаузы.

Кейл также может поддерживать здоровье сердца, способствуя выработке оксида азота, что улучшает кровоток и снижает артериальное давление.

Кроме того, листовая зелень содержит антиоксиданты (лютеин и полифенолы), которые защищают ткань мозга, уменьшая воспаление и окислительный стресс.

Грецкие орехи

Грецкие орехи могут улучшить память, настроение и создать нервную защиту благодаря нейропротекторным соединениям, таким как витамин Е и мелатонин. Что касается сердечно-сосудистой системы, полезные жиры в грецких орехах могут снизить уровень ЛПНП "плохого" холестерина, потенциально защищая от сердечных заболеваний.

Авокадо

Если вам за 50, подумайте о том, чтобы есть больше авокадо. Их полезные жиры и клетчатка могут снизить уровень холестерина ЛПНП и уменьшить риск сердечных заболеваний, который, опять же, резко возрастает после менопаузы.

Кроме того, авокадо содержит лютеин и витамины группы В, которые способствуют здоровью мозга. Лютеин способствует лучшему кровотоку в областях мозга.

Эдамаме