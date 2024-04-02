ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Многие этого не знают: украинцам рассказали важную деталь о реанимации

Вторник 02 апреля 2024 11:18
UA EN RU
Многие этого не знают: украинцам рассказали важную деталь о реанимации Можно ли быть у родного человека в реанимации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине реанимации открыты. То есть пациента в реанимации можно посещать и оставаться рядом. Однако многие этого не знают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Что следует знать

Реанимации открыты для родственников или знакомых пациентов. Свободный доступ утвержден приказом Минздрава в 2016 г.

Также во многих пакетах, по которым НСЗУ заключает договоры с медучреждениями, прописано условие обеспечения права находящихся в реанимации пациентов на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.

Каждая больница, в которой есть палаты или отделения интенсивной терапии, должны обеспечить право на допуск к пациенту 24/7.

Один посетитель может находиться возле пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не больше двух человек.

Посетителем может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений. Но тем, кто не является родителями пациента-ребенка, разрешен только при устном согласии одного из родителей.

Какие правила нужно соблюдать

Нужно прислушиваться к инструкциям, советам и просьбам медицинского персонала. К примеру, медицинские работники могут попросить временно покинуть палату, если возникнет необходимость проведения в палате неотложных действий медицинского характера. Такое требование медицинского работника обязательно к выполнению.

Нельзя посещать реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с инфекционным заболеванием. Или если недавно контактировали с носителем инфекционного заболевания.

Нужно относиться с уважением к конфиденциальности и покою пациента, в том числе других пациентов, находящихся в палате ВИТ.

Категорически запрещено трогать аппаратуру ВИТ и каким-либо иным образом препятствовать процессу лечения.

Важно помнить, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:

  • объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года
  • если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением
  • если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77

Ранее мы сообщали, когда лечение в дневном стационаре бесплатное.

Также мы писали о 10 обязательных анализах, которые нужно сдать перед планированием беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ Врачи
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане