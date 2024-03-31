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Когда лечение в дневном стационаре является бесплатным: объяснение Минздрава

Воскресенье 31 марта 2024 10:30
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Когда лечение в дневном стационаре является бесплатным: объяснение Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, когда лечение в дневном стационаре является бесплатным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Программа медицинских гарантий способна покрыть лечение в дневном стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Лечение в дневном стационаре является бесплатным в медучреждениях, которые:

  • имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание амбулаторной помощи. Речь идет о пакете "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях";
  • оказывают медицинскую помощь в условиях дневного стационара.

"В дневном стационаре оказывают амбулаторную помощь пациентам, которые не нуждаются в круглосуточном врачебном и медсестринском уходе. В условиях дневного стационара пациент может получать лечебные процедуры, малые хирургические вмешательства, диагностические обследования и тому подобное. Все это - без госпитализации в больницу", - добавляет Минздрав.

На лечебные процедуры или другие вмешательства необходимо получить электронное направление от врача. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, или диагностический центр, которые имеют договор по вышеупомянутому пакету и в которых предоставляются медицинские услуги в условиях дневного стационара.

"Обратите внимание, каждая больница (поликлиника или диагностический центр) предоставляет тот объем медицинских услуг, который присущ заведению в соответствии с направлением оказания медицинской помощи и отраслевых стандартов в сфере здравоохранения. Также имеет значение наличие определенного оборудования и врачей по направлению оказания помощи в штате учреждения", - отмечает Минздрав.

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Министерство здравоохранения Украины
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