Багато хто цього не знає: українцям розповіли важливу деталь про реанімації

В Україні реанімації є відкритими. Тобто пацієнта в реанімації можна відвідувати та залишатись поруч. Однак, багато хто цього не знає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Національної служби здоров'я.

Що варто знати

Реанімації є відкритими для родичів чи знайомих пацієнтів. Вільний доступ затверджено наказом МОЗ у 2016 р.

Також у багатьох пакетах, за якими НСЗУ укладає договори з медзакладами, прописана умова забезпечення права пацієнтів, які перебувають у реанімації, на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.

Кожна лікарня, в яких є палати чи відділення інтенсивної терапії, мають забезпечити право на допуск до пацієнта 24/7.

Один відвідувач може бути біля пацієнта без обмежень по часу. Одночасно біля пацієнта може бути не більше двох людей.

Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків. Але тим, хто не є батьками пацієнта-дитини, дозволено лише за умови усної згоди одного з батьків.

Яких правил потрібно дотримуватись

Потрібно дослухатись до інструкцій, порад та прохань медичного персоналу. Наприклад, медичні працівники можуть попросити тимчасово залишити палату, якщо виникне необхідність проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання.

Не можна відвідувати реанімацію у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, маючи інфекційне захворювання. Або якщо нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання.

Потрібно ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті ВІТ.

Категорично заборонено чіпати апаратуру ВІТ та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

Важливо пам'ятати, якщо вас не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші, то необхідно: