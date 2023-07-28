"Видел своими глазами": водителей предупредили о новой хитрости полиции при выписывании штрафа

При нарушении водителями правил дорожного движения, полиция выписывает штрафы. И не редко бывает так, что обосновать штраф работник полиции не может и единственное подтверждение - рапорт.

Как объяснили в " Дорожном адвокате ", рапорт работника полиции не может быть доказательством в суде.

Какие нужны доказательства

Рапорт сотрудника полиции - это обязательный документ, когда дело доходит до суда. Но этот рапорт не освобождает сотрудника полиции от обязанности доказать факт нарушения соответствующими доказательствами. Такими доказательствами могут стать фотографии, видеозапись, показания свидетелей и так далее.

Но работники полиции продолжают злоупотреблять и порой на суде единственные доказательства - рапорт, в котором есть только слова сотрудника правоохранительных органов.

Видел своими глазами

Юристы описали ситуацию, которая произошла с одним водителем. Его остановили сотрудники полиции за нарушение правил дорожного движения. Обвинение - водитель проехал перекресток в противоположном направлении. После этого вынесли постановление о штрафе в размере 340 гривен.

Водитель не согласился и опротестовал постановление в суде. Когда суд попросил подтвердить факт нарушения доказательствами, оказалось, что их просто нет.

Инспектор, который по роду своей деятельности является юристом, осознавал суть понятия "доказательства" и знал, что это должно быть фото или видео фиксация нарушения. Или же - показания незаинтересованных свидетелей.

Но в суде предоставить такие доказательства он не мог, поэтому пошел другим путем и в рапорте он указал, что факт нарушения он видел "собственными глазами".

Что же решил суд

Такой рапорт и слова инспектора суд не взял во внимание. Судья пояснил, что инспектор является представителем государственного органа, который выполняет функцию наблюдения за безопасностью дорожного движения и он является заинтересованной стороной при рассмотрении этого дела.

А значит указанное ставит под сомнение соблюдение требований по объективности выяснения обстоятельств.

Суд вынес решение, что рапорт работника полиции не может служить доказательством виновности лица в совершении административного нарушения. Постановление полиции признано незаконным и суд его отменил.