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Бабушкина подкормка для свеклы и моркови: вырастет крупной и будет хорошо храниться

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Понедельник 24 июля 2023 07:40
Бабушкина подкормка для свеклы и моркови: вырастет крупной и будет хорошо храниться Как вырастить крупные овощи (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Морковь и свекла уже созревают, но никогда не поздно вносить подкормку. Тем более, приготовленную по народным, "бабушкиным" рецептам.

Об этом пишет Telegram-канал Дача. Сад та Город.

Как приготовить "подкормку"

Оказывается, удобрение можно сделать из распространенного сорняка - хвоща полевого.

Для народной подкормки вам понадобится:

  • хвощ - 100 г
  • вода - 1 л

Прокипятите на медленном огне в течение 30 минут. После этого дайте раствору настояться в течение 30 минут и разбавьте водой 1/5.

Но осторожно: такую подкормку можно проводить не чаще двух раз за весь сезон.

Говорят, что эта старинная "бабушкина" подкормка не только сделает вашу свеклу и морковь больших размеров, но и будет способствовать хорошему хранению.

Какие сорта свеклы и моркови считаются самыми сладкими

Сладостью отличаются следующие сорта свеклы:

  • Ранние сорта: Латифа, Кларин
  • Среднеспелые: Искра, Цезария, Андромеда, Казимир
  • Поздние: Родерика, Концепт

Среди сортов моркови самыми сладкими считаются:

  • Детская сладкая - сорт со средней урожайностью и повышенным содержанием сахаров.
  • Маэстро F1 - ранний гибрид для большинства климатических зон.
  • Император - поздний copт с превосходной лежкостью и богатым вкусом.

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