Бабусина підгодівля для буряків та моркви: виростуть крупними ще й гарно зберігатимуться
Морква і буряк вже дозрівають, проте ніколи не пізно вносити підгодівлю. Тим більше, приготовлену за народними, "бабусиними" рецептами.
Про це пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.
Як приготувати підживлення
Виявляється, добриво можна зробити з поширеного бур'яну - хвоща польового.
Для народного підживлення вам знадобиться:
- хвощ - 100 г
- вода - 1 л
Прокип'ятіть на повільному вогні протягом 30 хвилин. Після цього дайте настоятися розчину протягом 30 хвилин і розбавте водою 1/5.
Але обережно: таку підгодівлю можна проводити не частіше двох разів за весь сезон.
Кажуть, що ця старовинна "бабусина" підкормка не тільки зробить ваші буряки і моркву великих розмірів, але і сприятиме доброму зберіганню.
Які сорти буряка і моркви вважаються найсолодшими
Солодкістю відрізняються такі сорти буряка:
- Ранні сорти: Латіфа, Кларін
- Середньостиглі: Іскра, Цезарія, Андромеда, Казимир
- Пізні: Родеріка, Концепт
Серед сортів моркви найсолодшими вважаються такі:
- Дитяча солодка - сорт з середньою врожайністю і підвищеним вмістом цукрів.
- Маестро F1 - ранній гібрид для більшості кліматичних зон.
- Імператор - пізній copт з чудовою лежкістю і багатим смаком.
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