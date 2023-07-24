Бабусина підгодівля для буряків та моркви: виростуть крупними ще й гарно зберігатимуться

Морква і буряк вже дозрівають, проте ніколи не пізно вносити підгодівлю. Тим більше, приготовлену за народними, "бабусиними" рецептами.

Про це пише Telegram -канал Дача. Сад та Город.

Як приготувати підживлення

Виявляється, добриво можна зробити з поширеного бур'яну - хвоща польового.

Для народного підживлення вам знадобиться:

хвощ - 100 г

вода - 1 л

Прокип'ятіть на повільному вогні протягом 30 хвилин. Після цього дайте настоятися розчину протягом 30 хвилин і розбавте водою 1/5.

Але обережно: таку підгодівлю можна проводити не частіше двох разів за весь сезон.

Кажуть, що ця старовинна "бабусина" підкормка не тільки зробить ваші буряки і моркву великих розмірів, але і сприятиме доброму зберіганню.

Які сорти буряка і моркви вважаються найсолодшими

Солодкістю відрізняються такі сорти буряка:

Ранні сорти: Латіфа, Кларін

Середньостиглі: Іскра, Цезарія, Андромеда, Казимир

Пізні: Родеріка, Концепт

Серед сортів моркви найсолодшими вважаються такі: