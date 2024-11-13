Баба-шарпанина: украинский рецепт, которому больше 100 лет

Баба-шарпанина - это древнее украинское блюдо, похожее на рыбную запеканку или рыбный пирог. Обычно используют пресную рыбу, предварительно обжаривая ее с луком.

О том, как готовить рыбный пирог "баба-шарпанина", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для блюда "баба-шарпанина"

Для того чтобы приготовить украинский рыбный пирог "баба-шарпанина", нужны эти продукты:

судак - 900 г

рыбный бульон - 200 мл

лук - 2 шт.

мука - 138 г

смалец - 1 ст.

соль - 5 г

перец черный молотый - 3 г

Как готовить блюдо "баба-шарпанина"

Сначала нужно подготовить рыбу, обрезав колючки. Также рыбу нужно почистить от внутренностей.

Головы рыбин нужно отрезать, но не выбрасывать - из них варят уху. После этого рыбу нужно нарезать на широкие кусочки.

Как нарезать рыбу для украинского блюда (скриншот / Кулінарні витівки)

Переложите рыбу в кастрюлю, всыпьте соль и налейте воды так, чтобы рыба была покрыта жидкостью. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения, собирая пенку.

Тем временем приготовьте лук к старинному блюду. Для этого почистьте луковицу, нарежьте ее на маленькие кубики.

На сковороде растопите смалец или, если его нет, разогрейте растительное масло. Всыпьте лук и, помешивая, поджарьте его до золотистого цвета.

Отварную рыбу переложите в миску, что она остыла. Тогда разделите рыбу на меньшие кусочки, достав косточки.

Как измельчить рыбу для пирога (скриншот / Кулінарні витівки)

Бульон также необходимо охладить - на нем будет замешиваться тесто. Для этого просейте муку в глубокую миску и постепенно добавьте охлажденный рыбный бульон.

Важно постоянно перемешивать смесь во избежание комочков. Готовое тесто должно быть жидким, как сметана.

После вымешивания теста всыпьте в него лук и еще раз перемешайте смесь. Чтобы сделать пирог, смажьте форму для выпекания маслом, выложите рыбу и залейте ее тестом.

Поставьте рыбный пирог "баба-шарпанина" в духовку и выпекайте в течение 1 часа и 10 минут при 180 градусах.