Бабине літо повернеться в Україну ще двічі: коли чекати тепла

Погода в Україні готує сюрпризи й синоптики обіцяють ще дві хвилі бабиного літа. Регіони України все ще знаходяться в стані метеорологічного літа, а це означає, що тепло ще повернеться і порадує жителів країни гарною погодою.

Як розповіла синоптик Тетяна Адаменко в коментарі для OBOZREVATEL, заморозки в Україні були пов'язані з переміщенням атмосферного фронту з Арктики. 18 вересня стане найхолоднішим днем, а після – температура знову піде вгору.

"Вдень по всій території України температура повітря складе всього 12-15 градусів вище нуля. На північному заході, можливо, всього 10 градусів. Далі ми будемо перебувати в період прохолодної погоди до 22 вересня, а потім почнеться поступове підвищення температури до 20-25 градусів, на півдні – до 27 градусів вище нуля до 27 вересня", - повідомила синоптик.

Схожий прогноз для України дав і інший синоптик – Роман Мурмило. Він зазначив, що похолодання буде нетривалим і в Україну повернеться тепла погода.

"У найближчі кілька днів, у вихідні, на початку наступного тижня буде від 15 до 17 градусів тепла, холодні ночі – 7-8 градусів. На заході країни можливі заморозки на ґрунті. Слава богу, не в повітрі", - розповів синоптик.

Він додав, що вже з 23 вересня почнеться потепління і денна температура повітря досягне 25 градусів, ночі стануть теплішими, до 8-12 градусів. Мурмило розповів, що період з 23 вересня можна буде вважати справжнім бабиним літом.

"Після різкого зниження температури буде підвищення, настане стійкий період без дощів з досить комфортною погодою", - сказав синоптик і додав, що початок жовтня буде таким же, як і кінець вересня – теплим та без опадів.

А ось народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні цілих три бабиних літа. Перше настане в останній декаді вересня. Друге розпочнеться на початку жовтня і триватиме тиждень. А третє буде коротким і почнеться 5-6 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати заморозки та перший сніг.

А також розповідали про те, що в Україні кардинально зміниться клімат і про суворих зимах можна буде забути.