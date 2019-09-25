Бабине літо: коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні не перестає дивувати жителів своєю непередбачуваністю. Після спекотного літа і першмх абсолютно літніх днів вересня, в країну прийшло сильне похолодання з морозами до -3 градусів вночі.

Перша хвиля потепління, про яку раніше заявляли синоптики, почалася в Україні в неділю, 22 вересня. Однак потепліло не у всіх областях. Комфортною погодою можуть насолоджуватися жителі західних і південних областей, а на сході та півночі досить прохолодно.

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кінець вересня буде прохолодним, в більшості областей України пройдуть дощі і тільки в п'ятницю, 27 вересня, нічна температура повітря знову підніметься до плюсових позначок і вигляне сонце. Температура повітря коливатиметься від +14 +16 на півночі і сході країни до +17 +19 градусів на півдні, заході і в центрі.

Погода в Україні 27 вересня

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, в перші дні жовтня в Україні очікується комфортна і суха погода.

"З 1 по 3 жовтня в південних областях України температура повітря зросте до +19 +21 градуса. На півночі та в центральних областях очікується +18 +19 градусів. Але так буде до 10 жовтня. Потім очікується похолодання: 12-14 градусів тепла вдень буде спостерігатися в південних областях країни, а вночі близько 7-8 градусів. У північних і центральних районах трохи прохолодніше – 11-13 градусів вище нуля. З 13 жовтня ще більше похолодання: нічні температури в південних регіонах становитимуть від 7 до 11 градусів тепла, а на півночі 5-7 градусів. З 23-25 жовтня нічні температури знизяться до 1-3 градусів тепла, на півночі і в центрі будуть морози", - розповів синоптик і додав, що дощі очікуються 4-6 жовтня, 19-21 жовтня і в останні дні місяця.

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргидрометео НДІ НАН України Вазіра Мартазінова в своїх прогнозах зазначила, що у жовтні українців чекає дві теплих хвилі: 4-5 днів перед Покровою (14 жовтня), а також 3-5 днів після 20 жовтня.

Прогноз погоди на жовтень

У цілому, за прогнозами синоптиків, розраховувати на справжнє "бабине літо" і золоту осінь не варто. Температура повітря буде коливатися в найближчі два тижні від +12 до +18 градусів, періодично будуть йти дощі. Найтепліше буде на півдні та заході країни. Нічні заморозки зміняться підвищенням температури до +5 +7 градусів.