В Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів: їх заборонено чіпати (фото)

У Запорізькій області на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.

Про це повідомили в пресслужбі Азовського рибоохоронного патруля.

Так, інцидент стався 20 вересня на території Приазовського національного природного парку в селищі Чкалове.

Зокрема, там патрульні знайшли двох дельфінів вагою у 25 — 30 кілограмів. Під час огляду на шкірі ніяких слідів від рибальських снастей не виявили.

"На місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації", — йдеться у повідомленні.

Також в Азовському рибоохоронному патрулі нагадали, що для уникнення потраплянь будь-якої інфекції не слід чіпати мертвого дельфіна.

На берег Азовського моря викинуло мертвих дельфінів (facebook.com/AzovFishPatrol)