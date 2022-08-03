"Люди виїжджають". З'явилися нові фото окупованої Арабатської Стрілки в розпал сезону

На порожніх пляжах - звалені каркаси від навісів і парасольок

На курорті Азовського моря Арабатська Стрілка в минулі роки відпочивали до двох мільйонів туристів за сезон. У серпні 2022 року окупована коса нагадує пустелю – на пляжах одиниці місцевих жителів, кафе і краамнички закриті.

Спостереженнями, чим живуть курортні селища і що відбувається на пляжах курорта, з TRAVEL РБК-Україна анонімно поділилися місцеві жителі.

Туристи напливами, а місцеві жителі виїжджають

На кадрах із селищ Арабатської Стрілки видно, що пляжний сезон - "мертвий". Закриті кафе і магазини в туристичній "стометрівці". На березі - одиниці відпочивальників.

"Туристи бувають напливами. Наприклад, приїжджали, коли в Новій Каховці були вибухи", - розповідає наш співрозмовник.

Фото: Забиті кафе і крамнички у Щасливцевому (надано РБК-Україна)

За його словами, російські військовослужбовці з ПВО поводяться "відносно тихо і пристойно". При цьому місцеві жителі залишають свої будинки на косі.

"Люди виїжджають. Навіть ті, хто спочатку хотів залишитися, поступово "витікають". Хтось вирушає у Крим і Росію, інші роблять коло – через Крим, Росію, Європу, щоб потрапити назад в Україну. Хтось їде на Арабатську Стрілку через фронт", - зазначає один із місцевих жителів.

Фото: У закритих закладах замість гостей - бур'яни (надано РБК-Україна)

За його словами, місцеві "гауляйтери" – влада, що співпрацює з окупантами – розповідає "казки" про відновлення мосту між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, який був підірваний.

"Пустеля Арабатка": на морі тільки медузи

У серпні, незважаючи на пік сезону, на Арабатській Стрілці туристів немає, тому бази відпочинку навіть не розгортали навіси від сонця і не встановлювали парасолі. На березі можна бачити тільки звалені горою металеві каркаси без тентів.

Фото: Більшість відпочивальників - рибалки (надано РБК-Україна)

Одиниці відпочивальників загоряють і купаються. На пляжах чисто і тихо. За словами місцевих жителів, в морі зараз багато медуз.

Фото: Навіси і парасольки від сонця не стали в пригоді (надано РБК-Україна)

Така сама ситуація у всіх селищах коси: Стрілковому, Генгірці, Щасливцевому, а також самому Генічеську на "материку", повідомляє "Наше місто".

Місцеві жителі намагаються здати житло за мінімальні суми, але охочих приїхати на відпочинок практично немає. У самому Генічеську люди часто чують звуки вибухів і стрілянини, видно російську авіацію.

Нагадаємо, ми писали, які курорти України захопила Росія під час війни.