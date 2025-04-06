Аюрведа против стресса и лишнего веса: советы восточного мастера для украинцев

Чем аюрведа отличается от современной медицины?

- В восточной медицине врач смотрит на человека, как на целостный организм. Не отделяет конкретный орган, чтобы лечить только его. Когда видит болезнь в отдельном органе, хочет понять, что к этому привело. Хочет распутать огромный клубок мыслей и идей, расшифровывать информацию, которую получит во время разговора с пациентом.

Аюрведическая консультация - это длительный диалог в котором врач исследует историю болезни человека, спускаясь вплоть до самого детства. Это нужно для того, чтобы понять, что стало толчком к заболеванию. Цель врача - не вылечить симптом, а найти первопричину болезни и сделать схему лечения.

То есть первое отличие: мы оздоравливаем весь организм, а не отдельный орган.

Второе отличие - мы выбираем лечение в соответствии с конституционными особенностями человека.

В аюрведе есть 10 типов людей, которые делятся еще на 30 подтипов. Это очень тонкая история, но базовых типов - 10. Поэтому прежде чем составить схему лечения, мы выясним конституцию человека.

Если видим, что человек от природы легкий, хрупкий, можем предположить, что у него сухая кожа и запоры. Будем задавать ему дополнительные вопросы, чтобы выяснить, какие еще проблемы существуют, кроме тех, с которыми человек пришел на консультацию.

Когда ко мне приходит человек и жалуется на сухую кожу, я обязательно спрашиваю, все ли у него хорошо со стулом. В большинстве случаев человек скажет, что у него запоры. Поэтому я не буду лечить кожу, я буду лечить кишечник. А когда человек начнет нормально ходить в туалет, с кожей все будет хорошо.

Зная первопричину мы построим схему оздоровления всего организма. Конечно в критические моменты, когда боль существует прямо здесь и сейчас, мы попробуем снять эту боль сразу. И только потом начнем искать первопричину и строить схему лечения, чтобы изъять корни болезни. Мастер аюрведы Евгений Корякин (фото из личного архива)

Как аюрведа лечит менталку? Какие методы и подходы существуют в восточной медицине?

- Если говорить о лечении ментальных расстройств восточными методами, прежде всего человеку посоветуют лекарства против стресса. Если вы работаете на работе, которая вас морально убивает, аюрведический врач точно не будет этого одобрять. Он скажет: прости, ты сам себя убиваешь. Подумай о том, что эта работа тебе не подходит. Поищи что-то другое. Это будет обязательным советом.

Но если говорить о методах лечения, самое первое, что мы сделаем - подберем травяные препараты, которые будут успокаивать систему. Попробуем выяснить, не является ли это механическим нарушением. Порой выглядит так, будто у человека нет стресса, ведь он живет вполне нормально. Но его система стрессует.

Вот пример. Кто-то без проблем спит во время воздушной тревоги: бахнет ПВО, а человек перевернулся на другой бок и спит себе дальше. Другой не может заснуть, когда слышит звуки сирены.

Обычный врач спишет это на стресс, а врач восточной медицины попытается узнать - возможно у человека зажаты диафрагма или изменен дыхательный рисунок? Возможно именно эти проблемы не дают заснуть? Тогда с помощью массажа, дыхательных упражнений и фитопрепаратов будем приводить в норму диафрагмальную мышцу.

Или другая ситуация. Ко мне приходит человек, который не может сконцентрироваться. Первое, о чем я его спрошу, так это об образе жизни. А потом предложу: давайте договоримся так - вы будете питаться три раза в день и спать не менее 8 часов в сутки. Вот таблетка из ашваганды (лекарственное растение, которое снижает уровень стресса и тревожности - прим.) - она поможет вам концентрироваться.

Вот терапия Широдхара (во время процедуры теплое масло ровным потоком льется на лоб человека - прим.), которая успокоит ваш ум.

Вот медитативная практика и несколько гимнастических упражнений, которые нужно выполнять дома. Мы встречаемся через неделю и видим изменения, которые произошли в жизни человека. Добавлю, что я не всегда даю человеку какие-то индийские таблетки. Мои очистительные программы базируются на наших местных травах.

Да, концепция составления травяных сборов взята из аюрведы, но травы я преимущественно использую именно украинские. Лишь иногда усиливаю их индийскими препаратами.

А есть ли методы лечения без препаратов и трав?

- Да. Это и терапия Широдхара, которую я упоминал ранее. Абхьянга - традиционная аюрведическая терапия, которая предусматривает синхронное промасливание всего тела целебными маслами. Ее выполняют сразу два мастера, создавая уникальный эффект синхронизации.

Удвартана - это скраб-терапия, которая может выполняться как сухой массаж специальной травяной пудрой или массаж с предварительным промасливанием.

Кижи - это воздействие на рефлексогенные точки стопы, которые связаны со всеми частями тела через нервные окончания. Такая процедура проводится с использованием специальных травяных мешочков, которые наполнены лечебными компонентами.

Все эти методы лечения, а еще многие другие, в том числе и массажи, помогают восстановить внутреннюю гармонию, улучшают общее самочувствие, устраняют последствия стресса, помогают детоксикации организма и его омоложению. Мастер аюрведы Евгений Корякин (фото из личного архива)

В чем причина ментальных болезней украинцев сейчас?

- Первое, о чем стоит сказать, так это о негативном влиянии на самочувствие плохих новостей. В идеале человек должен придерживаться информационной гигиены. Контролировать, что стоит смотреть и читать, а что нет.

Советую уменьшить количество контента, который вы получаете ежедневно. Или найти время, когда ваша нервная система максимально стрессоустойчива, чтобы узнать последние новости.

Второе, что разрушает наш мозг: бездумное листание ленты соцсетей. Многие это делают просто потому, что уже привыкли. Постоянный просмотр коротких видео, которые не связаны между собой, разрушают способность мозга концентрироваться.

Еще одна проблема - некорректное питание, которое приводит к тому, что наш ум становится беспокойным. Вызванное стрессом переедание, затупляет ум. А недоедание приведет к раздражительности и смятению.

Следующий момент - плохой сон. В аюрведе существует идея солярного круга. Если коротко: солнце поднялось - мы активны. Солнце зашло - мы пассивны. Поэтому чем раньше мы ляжем вечером спать - тем быстрее восстановится наша нервная система.

От постоянного недосыпания система накапливает усталость и ломается там где тонко. Нас разрушает то, что мы системно делаем некорректно.

Ваши советы для украинцев, которые набирают незначительный вес. Как остановить этот процесс?

- Вес всегда поднимается постепенно, и если вы увидели эту тенденцию - проанализируйте, что изменилось в вашей жизни. А что-то изменилось точно. Часто люди говорят: началась война и я вдруг стал набирать вес. Так не бывает. Из этого алгоритма что-то вычеркнуто.

Возможно этот вариант более верный? Началась война, моя жена уехала за границу и из моей жизни исчезли сексуальные отношения, которые сжигали лишние калории. Что нужно сделать? Уменьшить калораж ежедневной пищи, или добавить физическую нагрузку. Нужно искать баланс.

Следующий кейс. Началась война, начался стресс, теперь каждый вечер я выпиваю бокал вина. Так более понятно, почему увеличивается вес. Ведь к вину человек подает сыр, хамон или что-то сладкое.

Еще одна ситуация. Началась война, я весь день не ем, а вечером наедаюсь. Совет прост: питайся правильно, не переедай вечером и все будет хорошо.

Просто нужно честно проанализировать свое поведение. И открою секрет. Практически всегда в наборе веса будет виновата еда. Только из-за еды мы набираем вес.

Да, есть различные обстоятельства: стресс, снизилась активность жизни ... Но относительно этих изменений должна измениться и ваша диета. Элемент стресса только запускает механизм набора веса. Если вы изменили свой стиль жизни - измените и пищевые привычки, сделав их корректными.

Чтобы запустить систему - выпивайте утром стакан теплой воды. После этого какая-то часть людей захочет позавтракать, а другая поймет - поем в одиннадцать. Когда же из-за войны у вас нет желания куда-то идти и что-то делать, у вас обязательно возникнет желание что-то поесть. Тем более, что к холодильнику далеко ходить не нужно.

Что из восточной медицины будет наиболее полезным для украинцев?

- Уникальность аюрведы в том, что она может ловить болезнь на начальных стадиях. Эти навыки не будут лишними и для украинцев.

О чем здесь идет речь. Большинство людей до сих пор не осознают важность психотерапии. Когда мы не ладим со своим умом - не можем сконцентрироваться, что-то забываем, не можем нормально заснуть - аюрведа считает, что это уже болезнь. И уже ее лечит.

Большинство этими симптомами пренебрегают. Этого делать нельзя, ведь в этот момент еще можно все легко подкорректировать: изменить стиль жизни, наладить питание, применить травяные таблетки, которые изменят это состояние. И все будет окей. Есть еще более тонкая история.

Аюрведа переводится как наука жить. Необразованность в этом вопросе приводит к нарушению контакта с природой, вселенной. Нам нужно научиться чувствовать вселенную вокруг себя. Понимать сигналы и подсказки, которые она нам дает.

Если на улице дождь - я должен надеть плащ. Звучит банально, но если у меня не будет защиты и я промокну - заболею.

Фактически Аюрведа - это наука о глубинном контакте, о тонких ощущениях которые дают понять, что мне нужно, а что нет. Это глубокий фундамент коммуникации с вселенной. Современное общество этих знаний не может предложить. Но каждый человек должен найти этот базис для себя. Найти опору в себе.

Задайте себе следующие вопросы: "А о чем моя жизнь?", "Как я живу?". Эти глубинные экзистенциальные вопросы приведут к каким-то ответам. Помогут найти смысл жизни. Если нет этих ответов - земля из-под ног будет уходить постоянно.

И сейчас мы видим, что все болезни молодеют. Люди начинают болеть в молодом возрасте. Это говорит о том, что люди потеряли фундамент. Поэтому найдите смысл своей жизни.