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Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью

Среда 13 ноября 2024 19:30
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Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью Кардиолог Елена Соломко назвала причины болезней украинцев (фото: Елена Соломко )
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Елена Соломко

Правда ли, что красное вино полезно для сердца? Эффективны ли "народные" средства для лечения и профилактики сердечных заболеваний? Какие продукты следует употреблять ежедневно, чтобы снизить риск ССЗ? Как распознать инфаркт на ранних стадиях? Ответы на эти и другие вопросы в интервью дала известная врач-кардиолог Елена Соломко.

Плохое питание с акцентом на фастфуд, вредные привычки, стресс из-за постоянных обстрелов - все это очень негативно влияет на здоровье украинцев. В частности, на сердечно-сосудистые заболевания. лечения и профилактики ССЗ, но все равно многие люди всех возрастов продолжают "подбадривать" сердце разнообразными фуфломицинами и "бабушкиными" методами.

Что же нужно делать при болезнях сердца? Какое давление считается безопасным? Какая нужна физическая активность людям 65+, чтобы не слечь преждевременно? Об этом и больше рассказала в интервью РБК-Украина врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Елена, расскажите, пожалуйста, как питание украинцев влияет на болезни сердца? Какая еда абсолютно опасна и наоборот: что надо есть или пить каждый день всем? Может, есть какая-то градация по возрасту?

– Нездоровое питание тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Особо бесполезным считается так называемый "западный тип питания", где преобладают ультрапереработанные продукты, фастфуд. В современных трудных условиях все больше украинцев переходит на такой тип питания. Известно, что большинство болезней цивилизации связано с системным воспалением. Доказано, что питание может влиять на воспаление.

Продукты с более высоким провоспалительным потенциалом - это красное и обработанное мясо и рафинированные углеводы. Особенно опасны компоненты: трансжиры, насыщенные жиры, соль и сахар, включая подсластители. Большую концентрацию всего этого содержит ультрапереработанная пища, это большинство продуктов из супермаркетов (колбасы, сосиски, соусы, сладости).

Продукты, которые имеют противовоспалительный потенциал, благодаря активным соединениям - каротиноидам, флавоноидам, клетчатке, витаминам - это зеленые листовые, овощи, фрукты, цельные зерна, орехи, чай, кофе.

По данным различных исследований одной из самых полезных диет для всех возрастов является средиземноморская или близкие к ней диеты. Она доказано снижает риск множества болезней - болезней сердца, рака, деменции и т.д.

Употребляйте часто овощи, фрукты, орехи, семена, бобовые, картофель, цельнозерновые продукты, хлеб, зелень, специи, рыбу, морепродукты и оливковое масло первого отжима. Умеренно: птицу, яйца, творог и йогурт. Редко красное мясо (не более двух раз в неделю, можно реже). Не употребляйте сахарсодержащие напитки, добавлен сахар, обработанное мясо (все колбасы, сосиски, мясные консервы), очищенные зерна, рафинированные масла и другие продукты с высокой степенью обработки.

В зависимости от возраста и уровня физической перегрузки может изменяться количество ежедневного употребления белка и калорий. С возрастом выше риск сердечных заболеваний, растет уровень холестерина, поэтому еще более важно соблюдать принципы здорового питания. Необходимо больше ограничить соль, и наоборот - больше употреблять кальция, особенно женщинам. И главное – здоровое питание. Прежде всего полноценное, а не ограничительное.

Полезны ли физические нагрузки для пожилых людей? Чем можно заниматься?

– Физическая активность полезна абсолютно для всех и особенно для пожилых людей. Согласно рекомендациям ESC, все взрослые должны заниматься не менее 150-300 минут в неделю аэробной нагрузкой средней интенсивности. Для получения дополнительной пользы рекомендуется дважды в неделю умеренной интенсивности упражнения по укреплению мышц с привлечением всех основных групп мышц.

А вот для взрослых старше 65 лет рекомендуется еще и дополнительное участие в разнообразных многокомпонентных активностях: три или более раза в неделю, сосредотачиваясь на упражнениях на баланс и силовых тренировках средней или большей интенсивности (при отсутствии противопоказаний). Это повышает функциональную способность и предотвращает падения. Идеально подойдет йога, Тай Чи, стретчинг. Конечно, если у людей сердечно-сосудистые заболевания, необходимо обсудить с врачом уровень и тип нагрузки.

Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью

Физические нагрузки полезны для людей пожилого возраста (фото: Freepik)

Как думаете, какие привычки украинцев могут вызвать болезни сердца? Можете назвать какие-то неочевидные причины болезней, о которых никто даже не задумывается?

– Стресс, отсутствие достаточной физической активности, нездоровое питание и курение - это основные факторы риска современных украинцев. А депрессия и загрязнение воздуха малоизвестными факторами риска. Среди таких, о которых не очень высокая осведомленность, это еще употребление алкоголя.

– Некоторые говорят, что красное вино полезно для сердца...

– Да, существует такое мнение. Но современные исследования говорят об обратном. Особенно вреден алкоголь для женщин: чрезмерное потребление алкоголя повышает на 45% риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого низкое потребление.

Доказано, что алкоголь повышает артериальное давление и приводит к метаболическим изменениям, связанным с воспалением и ожирением.

Влияет ли качество воды на здоровье сердца?

– Загрязнение окружающей среды, в том числе и загрязненная вода, официально признано фактором риска сердечно-сосудистого риска. Все большее исследование показывают негативный эффект микро- и нанопластики, которые чаще встречаются в океанах, реках и почве, попадают в организм человека через пищевую цепь. Эти частицы вызывают повреждение клеток, воспаление и сердечную аритмию и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Верно ли, что зимой смертность от болезней сердца ниже, чем летом?

– Нет. Если говорить о Северном полушарии, то, согласно статистике, смертность повышается в зимние месяцы, особенно смертность от инфаркта миокарда. Смертность растет при экстремальных температурах как высоких, так и низких, но смертельные случаи, связанные с холодом, значительно превышают количество смертей, связанных с жарой.

Как стресс от войны изменил статистику заболевания болезней сердца в Украине?

– К сожалению, сейчас в условиях войны трудно точно исследовать все последствия и говорить о точной статистике. Но по данным НСЗУ и Минздрава, большинство сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, ишемическая болезнь) значительно увеличилось (прогнозируемая цифра для некоторых больных может достигать 30%). К примеру, на 16% выросло количество инсультов.

Кроме того, прогнозируется, что эти цифры будут расти, а также ожидается, что болезни будут "молодеть".

Стресс также сам по себе является независимым фактором кардио-васкулярного риска. Отдельная проблема - доступ к качественной медицинской помощи на оккупированных и прифронтовых территориях.

Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью

Стресс оказывает негативное влияние на сердце (фото: Freepik)

Расскажите, пожалуйста, из-за какого давления следует беспокоиться и стоит ли держать дома тонометр молодым людям?

– Согласно рекомендациям ESC, если нет отягчающих факторов (заболеваний почек, сахарного диабета, ожирения) измерение АД рекомендовано раз в три года до 40 лет, и раз в год после 40, поэтому это можно сделать у семейного врача во время планового визита. Конечно, при наличии хронических заболеваний, повышающих сердечно-сосудистый риск, может потребоваться более частый контроль.

Согласно рекомендациям Европейского Общества Кардиологов (ESC), повышенным давлением считается среднее офисное давление 120-139/70-89 мм рт. ст. Утвержденный Минздрав протокол 2023 определяет, как высокое нормальное артериальное давление более 130/85 мм рт. ст. При таких уровнях уже нужно принимать активные меры. Но даже при оптимальном АД, что составляет менее 120/80 мм рт. ст. рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни для предупреждения гипертензии в будущем, риск которой значительно повышается с возрастом, особенно у людей с отягощенным наследственным анамнезом.

Нужно ли ходить к кардиологу украинцам, если ничего не болит?

– Кардиолог - это узкий специалист. Относительно первичной профилактики, то есть профилактических обследований для здоровых людей, этим занимаются врачи первого контакта - семейные врачи, которые при необходимости направляют к кардиологу.

Назовите главные признаки, позволяющие распознать инфаркт на ранних стадиях. И возможно ли это сделать "в домашних условиях"?

– Обязательно позвоните в службу скорой помощи, если испытываете острый приступ дискомфорта в груди, особенно сжимающая боль за грудиной или неприятное ощущение сжатия. Также возможно чувство боли или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или животе. Неожиданно возникшая одышка, холодный пот, тошнота или головокружение также могут быть симптомами сердечного приступа (острого коронарного синдрома).

К сожалению, надо помнить, что иногда сердечные приступы протекают малосимптомно и атипично, поэтому при наличии непонятных проявлений и резкого ухудшения самочувствия нужно обратиться своевременно к врачу и пройти обследование.

А какие анализы нужно сдавать для профилактики сердечных заболеваний?

– Перечень и частота обследований зависит от многих составляющих: возраста, состояния здоровья, семейной и персональной истории заболеваний, наличия вредных привычек и т.д. Поэтому прежде всего - это осмотр врача, который уже составит индивидуальный план обследования. Основные факторы риска, которые можно определить, это вес (индекс массы тела), окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы крови и липидограмма.

Если говорить о скрининге одного из главных факторов риска - повышенного холестерина, то Европейская кардиологическая ассоциация рекомендует: скрининг на гиперлипидемию всем взрослым мужчинам младше 40 лет и женщинам моложе 50 или в постменопаузе детям при наличии дислипидемий преждевременных заболеваний в семье.

Кроме того, скрининг показан раньше, если есть клинические проявления или состояния, повышающие риск развития атеросклероза: сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, хроническая болезнь почек, ожирение и даже недостаточная физическая активность. Так же и с определением уровня глюкозы крови. Частота определения будет зависеть от факторов риска.

Что опаснее: рак или болезни сердца?

– Суммарно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает больше людей, чем от всех форм рака. Согласно данным исследований, качество жизни у пациентов с сердечной недостаточностью хуже, чем у пациентов с такими формами онкологии, как рак простаты, молочной железы, легких или прямой кишки.

Мало людей знают, что сердечная недостаточность может быть такой же "злокачественной", как и многие виды рака, и связана с уровнем смертности около 59% в течение 5 лет. Для всех случаев онко, связанных с некорректируемым уровнем смертности, этот показатель составляет около 58%.

Выражение "разбитое сердце" - это больше фразеологизм, действительно ли это может стать причиной смерти?

– Смерть от "разбитого сердца" описана в разных романах. Но и в самом деле есть такой синдром разбитого сердца, с официальным названием - кардиомиопатия Такоцубо, названный так за сходство, которое приобретает форма сердца на эхокардиографии при этом синдроме, с ловушкой для осьминогов (на япоснком - "такоцубо"), что похоже на горшок.

Это состояние гораздо чаще наблюдается у женщин преимущественно в постменопаузе. Он возникает после сильного стресса (боль, страх, гнев): операция или медицинская процедура, сильные боли, плохие новости, хорошие новости, авария, потеря близкого родственника, финансовый крах, сильный страх и т.д.

Проявляется это состояние болью в груди и одышкой, клинические симптомы Такоцубо не отличаются от сердечного приступа, ЭКГ также показывает схожие изменения. Считается, что это связано с избыточным выбросом гормонов стресса.

Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью

Так выглядит "разбитое сердце" (иллюстрация: РБК-Украина / Her Heart)

Есть ли лекарство от сердца, которое действительно недейственное, но оно активно продается, рекламируется и в их полезность верят многие украинцы?

– У нас в стране таких "лекарств" много, их используют очень часто. Одни из самых популярных - препараты, содержащие в составе фенобарбитал: корвалол, валокордин, барбовал. Мало того, что они совершенно неэффективны в лечении заболеваний сердца, так седативный эффект может маскировать реальную проблему. Как следствие - несвоевременное обращение за помощью.

Эти препараты могут вызывать побочные действия, особенно у пожилых, влияют на когнитивные способности, ускоряют прогрессирование деменции при регулярном приеме. Возможно также развитие зависимости.

Проверить лекарства на доказательность, то есть соответствие современным рекомендациям можно, например, на сайте Dokazovo.

То есть "народные" средства для лечения сердца - настойки, иглоукалывание и т. п. - не работают?

– Согласно принципам доказательной медицины, любой лечебный метод или средство должно пройти исследование, чтобы подтвердить эффективность, в противном случае его назначение будет считаться необоснованным ничем. Большинство таких методов не подтверждены или данные исследований неубедительны.

Ранее известный тренер Юрий Попко в интервью РБК-Украина рассказал, от какой еды нужно отказаться, чтобы сбросить лишние кило, сколько воды стоит пить для похудения, и назвал правила, которые помогут привести тело в форму.

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