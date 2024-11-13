Кардиолог Елена Соломко: Нездоровое питание тесно связано с болезнями сердца и смертностью

Правда ли, что красное вино полезно для сердца? Эффективны ли "народные" средства для лечения и профилактики сердечных заболеваний? Какие продукты следует употреблять ежедневно, чтобы снизить риск ССЗ? Как распознать инфаркт на ранних стадиях? Ответы на эти и другие вопросы в интервью дала известная врач-кардиолог Елена Соломко.

Что же нужно делать при болезнях сердца? Какое давление считается безопасным? Какая нужна физическая активность людям 65+, чтобы не слечь преждевременно? Об этом и больше рассказала в интервью РБК-Украина врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Плохое питание с акцентом на фастфуд, вредные привычки, стресс из-за постоянных обстрелов - все это очень негативно влияет на здоровье украинцев. В частности, на сердечно-сосудистые заболевания. лечения и профилактики ССЗ, но все равно многие люди всех возрастов продолжают "подбадривать" сердце разнообразными фуфломицинами и "бабушкиными" методами.

– Елена, расскажите, пожалуйста, как питание украинцев влияет на болезни сердца? Какая еда абсолютно опасна и наоборот: что надо есть или пить каждый день всем? Может, есть какая-то градация по возрасту?

– Нездоровое питание тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Особо бесполезным считается так называемый "западный тип питания", где преобладают ультрапереработанные продукты, фастфуд. В современных трудных условиях все больше украинцев переходит на такой тип питания. Известно, что большинство болезней цивилизации связано с системным воспалением. Доказано, что питание может влиять на воспаление.

Продукты с более высоким провоспалительным потенциалом - это красное и обработанное мясо и рафинированные углеводы. Особенно опасны компоненты: трансжиры, насыщенные жиры, соль и сахар, включая подсластители. Большую концентрацию всего этого содержит ультрапереработанная пища, это большинство продуктов из супермаркетов (колбасы, сосиски, соусы, сладости).

Продукты, которые имеют противовоспалительный потенциал, благодаря активным соединениям - каротиноидам, флавоноидам, клетчатке, витаминам - это зеленые листовые, овощи, фрукты, цельные зерна, орехи, чай, кофе.

По данным различных исследований одной из самых полезных диет для всех возрастов является средиземноморская или близкие к ней диеты. Она доказано снижает риск множества болезней - болезней сердца, рака, деменции и т.д.

Употребляйте часто овощи, фрукты, орехи, семена, бобовые, картофель, цельнозерновые продукты, хлеб, зелень, специи, рыбу, морепродукты и оливковое масло первого отжима. Умеренно: птицу, яйца, творог и йогурт. Редко красное мясо (не более двух раз в неделю, можно реже). Не употребляйте сахарсодержащие напитки, добавлен сахар, обработанное мясо (все колбасы, сосиски, мясные консервы), очищенные зерна, рафинированные масла и другие продукты с высокой степенью обработки.

В зависимости от возраста и уровня физической перегрузки может изменяться количество ежедневного употребления белка и калорий. С возрастом выше риск сердечных заболеваний, растет уровень холестерина, поэтому еще более важно соблюдать принципы здорового питания. Необходимо больше ограничить соль, и наоборот - больше употреблять кальция, особенно женщинам. И главное – здоровое питание. Прежде всего полноценное, а не ограничительное.

– Полезны ли физические нагрузки для пожилых людей? Чем можно заниматься?

– Физическая активность полезна абсолютно для всех и особенно для пожилых людей. Согласно рекомендациям ESC, все взрослые должны заниматься не менее 150-300 минут в неделю аэробной нагрузкой средней интенсивности. Для получения дополнительной пользы рекомендуется дважды в неделю умеренной интенсивности упражнения по укреплению мышц с привлечением всех основных групп мышц.

А вот для взрослых старше 65 лет рекомендуется еще и дополнительное участие в разнообразных многокомпонентных активностях: три или более раза в неделю, сосредотачиваясь на упражнениях на баланс и силовых тренировках средней или большей интенсивности (при отсутствии противопоказаний). Это повышает функциональную способность и предотвращает падения. Идеально подойдет йога, Тай Чи, стретчинг. Конечно, если у людей сердечно-сосудистые заболевания, необходимо обсудить с врачом уровень и тип нагрузки.

Физические нагрузки полезны для людей пожилого возраста (фото: Freepik)

– Как думаете, какие привычки украинцев могут вызвать болезни сердца? Можете назвать какие-то неочевидные причины болезней, о которых никто даже не задумывается?

– Стресс, отсутствие достаточной физической активности, нездоровое питание и курение - это основные факторы риска современных украинцев. А депрессия и загрязнение воздуха малоизвестными факторами риска. Среди таких, о которых не очень высокая осведомленность, это еще употребление алкоголя.

– Некоторые говорят, что красное вино полезно для сердца...

– Да, существует такое мнение. Но современные исследования говорят об обратном. Особенно вреден алкоголь для женщин: чрезмерное потребление алкоголя повышает на 45% риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого низкое потребление.

Доказано, что алкоголь повышает артериальное давление и приводит к метаболическим изменениям, связанным с воспалением и ожирением.

– Влияет ли качество воды на здоровье сердца?

– Загрязнение окружающей среды, в том числе и загрязненная вода, официально признано фактором риска сердечно-сосудистого риска. Все большее исследование показывают негативный эффект микро- и нанопластики, которые чаще встречаются в океанах, реках и почве, попадают в организм человека через пищевую цепь. Эти частицы вызывают повреждение клеток, воспаление и сердечную аритмию и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

– Верно ли, что зимой смертность от болезней сердца ниже, чем летом?

– Нет. Если говорить о Северном полушарии, то, согласно статистике, смертность повышается в зимние месяцы, особенно смертность от инфаркта миокарда. Смертность растет при экстремальных температурах как высоких, так и низких, но смертельные случаи, связанные с холодом, значительно превышают количество смертей, связанных с жарой.

– Как стресс от войны изменил статистику заболевания болезней сердца в Украине?

– К сожалению, сейчас в условиях войны трудно точно исследовать все последствия и говорить о точной статистике. Но по данным НСЗУ и Минздрава, большинство сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, ишемическая болезнь) значительно увеличилось (прогнозируемая цифра для некоторых больных может достигать 30%). К примеру, на 16% выросло количество инсультов.

Кроме того, прогнозируется, что эти цифры будут расти, а также ожидается, что болезни будут "молодеть".

Стресс также сам по себе является независимым фактором кардио-васкулярного риска. Отдельная проблема - доступ к качественной медицинской помощи на оккупированных и прифронтовых территориях.

Стресс оказывает негативное влияние на сердце (фото: Freepik)

– Расскажите, пожалуйста, из-за какого давления следует беспокоиться и стоит ли держать дома тонометр молодым людям?

– Согласно рекомендациям ESC, если нет отягчающих факторов (заболеваний почек, сахарного диабета, ожирения) измерение АД рекомендовано раз в три года до 40 лет, и раз в год после 40, поэтому это можно сделать у семейного врача во время планового визита. Конечно, при наличии хронических заболеваний, повышающих сердечно-сосудистый риск, может потребоваться более частый контроль.

Согласно рекомендациям Европейского Общества Кардиологов (ESC), повышенным давлением считается среднее офисное давление 120-139/70-89 мм рт. ст. Утвержденный Минздрав протокол 2023 определяет, как высокое нормальное артериальное давление более 130/85 мм рт. ст. При таких уровнях уже нужно принимать активные меры. Но даже при оптимальном АД, что составляет менее 120/80 мм рт. ст. рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни для предупреждения гипертензии в будущем, риск которой значительно повышается с возрастом, особенно у людей с отягощенным наследственным анамнезом.

– Нужно ли ходить к кардиологу украинцам, если ничего не болит?

– Кардиолог - это узкий специалист. Относительно первичной профилактики, то есть профилактических обследований для здоровых людей, этим занимаются врачи первого контакта - семейные врачи, которые при необходимости направляют к кардиологу.

– Назовите главные признаки, позволяющие распознать инфаркт на ранних стадиях. И возможно ли это сделать "в домашних условиях"?

– Обязательно позвоните в службу скорой помощи, если испытываете острый приступ дискомфорта в груди, особенно сжимающая боль за грудиной или неприятное ощущение сжатия. Также возможно чувство боли или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или животе. Неожиданно возникшая одышка, холодный пот, тошнота или головокружение также могут быть симптомами сердечного приступа (острого коронарного синдрома).

К сожалению, надо помнить, что иногда сердечные приступы протекают малосимптомно и атипично, поэтому при наличии непонятных проявлений и резкого ухудшения самочувствия нужно обратиться своевременно к врачу и пройти обследование.

– А какие анализы нужно сдавать для профилактики сердечных заболеваний?

– Перечень и частота обследований зависит от многих составляющих: возраста, состояния здоровья, семейной и персональной истории заболеваний, наличия вредных привычек и т.д. Поэтому прежде всего - это осмотр врача, который уже составит индивидуальный план обследования. Основные факторы риска, которые можно определить, это вес (индекс массы тела), окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы крови и липидограмма.

Если говорить о скрининге одного из главных факторов риска - повышенного холестерина, то Европейская кардиологическая ассоциация рекомендует: скрининг на гиперлипидемию всем взрослым мужчинам младше 40 лет и женщинам моложе 50 или в постменопаузе детям при наличии дислипидемий преждевременных заболеваний в семье.

Кроме того, скрининг показан раньше, если есть клинические проявления или состояния, повышающие риск развития атеросклероза: сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, хроническая болезнь почек, ожирение и даже недостаточная физическая активность. Так же и с определением уровня глюкозы крови. Частота определения будет зависеть от факторов риска.

– Что опаснее: рак или болезни сердца?

– Суммарно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает больше людей, чем от всех форм рака. Согласно данным исследований, качество жизни у пациентов с сердечной недостаточностью хуже, чем у пациентов с такими формами онкологии, как рак простаты, молочной железы, легких или прямой кишки.

Мало людей знают, что сердечная недостаточность может быть такой же "злокачественной", как и многие виды рака, и связана с уровнем смертности около 59% в течение 5 лет. Для всех случаев онко, связанных с некорректируемым уровнем смертности, этот показатель составляет около 58%.

– Выражение "разбитое сердце" - это больше фразеологизм, действительно ли это может стать причиной смерти?

– Смерть от "разбитого сердца" описана в разных романах. Но и в самом деле есть такой синдром разбитого сердца, с официальным названием - кардиомиопатия Такоцубо, названный так за сходство, которое приобретает форма сердца на эхокардиографии при этом синдроме, с ловушкой для осьминогов (на япоснком - "такоцубо"), что похоже на горшок.

Это состояние гораздо чаще наблюдается у женщин преимущественно в постменопаузе. Он возникает после сильного стресса (боль, страх, гнев): операция или медицинская процедура, сильные боли, плохие новости, хорошие новости, авария, потеря близкого родственника, финансовый крах, сильный страх и т.д.

Проявляется это состояние болью в груди и одышкой, клинические симптомы Такоцубо не отличаются от сердечного приступа, ЭКГ также показывает схожие изменения. Считается, что это связано с избыточным выбросом гормонов стресса.

Так выглядит "разбитое сердце" (иллюстрация: РБК-Украина / Her Heart)

– Есть ли лекарство от сердца, которое действительно недейственное, но оно активно продается, рекламируется и в их полезность верят многие украинцы?

– У нас в стране таких "лекарств" много, их используют очень часто. Одни из самых популярных - препараты, содержащие в составе фенобарбитал: корвалол, валокордин, барбовал. Мало того, что они совершенно неэффективны в лечении заболеваний сердца, так седативный эффект может маскировать реальную проблему. Как следствие - несвоевременное обращение за помощью.

Эти препараты могут вызывать побочные действия, особенно у пожилых, влияют на когнитивные способности, ускоряют прогрессирование деменции при регулярном приеме. Возможно также развитие зависимости.

Проверить лекарства на доказательность, то есть соответствие современным рекомендациям можно, например, на сайте Dokazovo.

– То есть "народные" средства для лечения сердца - настойки, иглоукалывание и т. п. - не работают?

– Согласно принципам доказательной медицины, любой лечебный метод или средство должно пройти исследование, чтобы подтвердить эффективность, в противном случае его назначение будет считаться необоснованным ничем. Большинство таких методов не подтверждены или данные исследований неубедительны.