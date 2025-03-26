В Колорадо заменят портрет Трампа, республиканцы собрали для этого средства, - СМИ
Картина главы Белого дома Дональда Трампа, которая висит вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет заменена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press (AP).
Согласно заявлению демократов Палаты представителей, с которым ознакомился AP, портрет Трампа будет снят по требованию лидеров Республиканской партии в законодательном органе Штатов. В частности республиканцы Колорадо собрали более 10 тысяч долларов через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины, которая была открыта в 2019 году.
Республиканец Пол Лундин, который попросил убрать портрет, заявил, что портрет действующего президента Соединенных Штатов Америки (США) необходимо заменить на тот, что "изображает его (Трампа, - ред.) современный облик".
"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа будет висеть в Капитолии, то это их дело", - отреагировали демократы.
Инцидент с портретом Трампа
Недавно Трамп заявил, что ему не нравится его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Более того, он также предположил, что картина якобы была "намеренно искажена".
Республиканец возмутился из-за того, что портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "замечательным", а его же - худшим.
В частности он заявил, что обратился к губернатору Колорадо с просьбой убрать упомянутый портрет.
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