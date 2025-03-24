Трамп требует снять свой портрет: что не так с картиной

Президенту США Дональду Трампу не понравился его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Он предположил, что картина была "намеренно искажена" и призвал ее убрать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Никто не любит плохих фотографий или картин, на которых изображен сам, но тот, что в Колорадо, в Капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был намеренно искажен до такого уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел", - написал Трамп.

Американский президент возмутился, что портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "замечательным", и подчеркнул, что его портрет - "действительно худший".

"Видимо, с возрастом она потеряла свой талант. В любом случае, я бы предпочел не иметь ни одной картины, чем иметь эту, но многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. На самом деле, они очень разъярены из-за этого!" - отметил Трамп.

По словам Трампа, он обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису с просьбой убрать упомянутый портрет.

"Джареду должно быть стыдно!" - добавил Трамп.

Фото: портрет Трампа в Капитолии штата Колорадо (truthsocial.com)

Напомним, что в Капитолии штата Колорадо традиционно размещают портреты всех президентов США как часть исторической галереи. Эта инициатива началась еще в 19 веке, чтобы отметить каждого лидера страны и создать визуальную историю американского президентства.

Таким образом, портреты напоминают о вкладе каждого президента в развитие страны. Посетители Капитолия могут увидеть лица всех президентов и узнать больше об их роли в истории США.

Художники изображают президентов в своем стиле, что добавляет культурной ценности галерее. Портреты заказываются благодаря частным пожертвованиям, а не государственным средствам, что подчеркивает общественную заинтересованность в сохранении этой традиции.

Иногда портреты вызывают споры, как в случае с Трампом, но в целом эта традиция является частью американского культурного наследия.

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