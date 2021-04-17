Автоматники, блокпости, сталеве кільце: що відбувається коло замку, де поховають принца Філіпа (фото)

Принца повинні поховати в каплиці Святого Георгія в замку, і зараз в окрузі відбувається активна перевірка "всіх куточків і закутків". Так, сьогодні безпека в цьому історичному місті була значно посилена. Також спеціальні пошукові групи поліції з дихальними апаратами перевіряють каналізацію. На річці Темзі були розгорнуті поліцейські патрульні катери, у резерві знаходяться додаткові озброєні поліцейські. Копи в біноклі спостерігають за містом з дахів. Зводиться сталеве кільце в цілях додаткового захисту, а громадськості забороняють наближатися до цього місця.

Як охороняють територію Віндзорського замку, де поховають принца Філіпа (фото: thesun.co.uk)

Біля замку можна помітити сотні офіцерів та стюардів у пурпурних жилетах, в той час, як поліцейські фургони та мотоцикли патрулюють дороги.

Також повідомляється, що королівська охорона готова перекрити дороги, щоб зупинити наплив бажаючих прийти на похорон принца Філіпа, щоб виказати шану.

Чиновники готові встановити блокпости на дорогах, якщо їм потрібно утримувати натовп. За інформацією видання з посиланням на власне джерело, на такі заходи готові піти, якщо буде дуже багато людей на під'їздах до Віндзору.

Перед церемонією похоронів принца Філіпа поліція прочісує територію біля Віндзорського замку (фото: LNP)

Річ у тім, що раніше британцям рекомендували залишатися вдома і дивитися трансляцію церемонії похорону по ТБ.

На автомагістралях і дорогах, що ведуть у місто, встановили попереджувальні знаки, які закликають мандрівників уникати відвідування королівських резиденцій.

Копи розповідають, що вони будуть використовувати приховану тактику безпеки напередодні та під час похорону герцога.

Церемонія прощання з принцом будуть скромним королівським заходом за участю всього лише 30 високопоставлених членів, які будуть у скорботі, через карантинні обмеження.

У Віндзорі посилили охорону для церемонії похорону принца Філіпа (фото: LNP / thesun.co.uk)