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Аутентичные вареники от Клопотенко: шеф поделился простым традиционным рецептом (видео)

Украина, Суббота 20 января 2024 18:14
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Аутентичные вареники от Клопотенко: шеф поделился простым традиционным рецептом (видео) Клопотенко дал рецепт давнего украинского блюда (скриншот)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Клопотенко

Украинская кухня богата и разнообразна по вкусам и сочетаниям. В нашей культуре присутствует большое количество блюд из теста. К примеру, вареники, клецки, гомбовцы и т. д. Существует также еще одна вариация вареников, которая называется крепликами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить аутентичные креплики с капустой и фасолью.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука - 400 граммов
  • кипяток - 220 мл
  • подсолнечное масло - две столовые ложки
  • соль - 1/2 чайной ложки

Для начинки:

  • лук - одна штука
  • морковь - одна штука
  • подсолнечное масло для жарки
  • капуста - 300 граммов
  • фасоль белая - 100 граммов
  • тмин - 1/3 чайной ложки
  • соль

Как готовить креплики

Возьмите емкость, высыпьте туда муку, добавьте соль, кипяток, растительное масло и перемешайте все ложкой. Затем приступайте к вымешиванию теста руками. Оно может быть немного липким, но главное сформировать его в шарик.

Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20 минут.

В это время перейдем к приготовлению начинки. Нарежьте кубиком лук и отправьте жариться до легкой золотистости, морковь натрите на крупной терке и пересыпьте к луку. То же самое сделайте с капустой.

Жарьте все овощи вместе до готовности, а в конце добавьте немного тмина для аромата и яркости вкуса.

Отварите фасоль и перемешайте все овощи вместе.

После этого возвращаемся к тесту. Раскатайте его с добавлением небольшого количества муки и вырежьте стаканом кружочки.

У них выложите начинку и плотно защелкните пальцами края. Варить креплики нужно не дольше пяти минут и можно подавать.

Раньше мы рассказывали, как быстро приготовить пирожки с мясом на сковороде.

Читайте также рецепт домашней лапши всего из четырех ингредиентов.

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