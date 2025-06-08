Австралийские ученые назвали продукты, которые реально продлевают жизнь

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Scimex.

В чем заключается исследование

Новые исследования показывают, что ежедневное потребление разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, таких как чай, ягоды, яблоки, апельсины и виноград - может снизить риск хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Научная работа охватила более 120 000 участников в возрасте от 40 до 70 лет в течение более десяти лет. Результаты показали, что употребление широкого спектра флавоноидов ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, респираторных и нейродегенеративных болезней, а также общей смертности.

Профессор Аэдин Кессиди из Университета Квинс в Белфасте отметила, что разнообразие флавоноидов в рационе имеет большее влияние на здоровье, чем просто высокое потребление одного типа. Это означает, что включение различных источников флавоноидов, таких как чай, ягоды, яблоки, апельсины и виноград, может быть более эффективным для снижения риска хронических заболеваний.

Что такое флаваноиды

Флавоноиды - это биоактивные соединения, содержащиеся в растительных продуктах, таких как чай, ягоды, яблоки, апельсины, виноград, темный шоколад и красное вино. Они известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья и снижению риска хронических заболеваний.

Исследователи рекомендуют включать в ежедневный рацион разнообразные продукты, богатые флавоноидами, чтобы поддерживать здоровье и снижать риск хронических заболеваний. Это может включать употребление чая, ягод, яблок, апельсинов, винограда и других фруктов и овощей.

Стоит отметить, что хотя некоторые продукты, такие как красное вино, также содержат флавоноиды, их следует употреблять с осторожностью из-за содержания алкоголя. Зато темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) может быть полезным источником флавоноидов.