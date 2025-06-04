Этот популярный напиток может продлить жизнь женщин минимум до 70 лет: и это не чай
Ученые обнаружили, что женщины, которые пили больше этого напитка, имели больше шансов дожить до 70 лет и не имели хронических заболеваний.
О каком именно напитке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, представленное на конференции Nutrition 2025.
Что показало исследование
Исследование проанализировало данные более 47 000 женщин в течение 30 лет, изучая их потребление кофеина из различных источников и сопоставляя это с их здоровьем в процессе старения. Критерии здорового старения включали дожитие по меньшей мере до 70 лет, отсутствие 11 основных хронических заболеваний, отсутствие физических функциональных ограничений и отсутствие проблем с психическим здоровьем или когнитивных нарушений.
Исследование показало, что женщины с умеренным потреблением кофе с кофеином имели несколько более высокие шансы на здоровое старение. Каждая дополнительная чашка кофе была связана примерно с двумя процентами более высоких шансов на здоровое старение.
Однако исследование не выявило связи между здоровым старением и употреблением чая, безкофеинового чая или безкофеинового кофе. Интересно, что потребление колы было связано с 20% снижением шансов на здоровое старение.
Автор исследования Сара Махдави отметила, что связь между потреблением кофе и здоровым старением была дозозависимой, но умеренной.
Кофе полезен не для всех
Она также предостерегла, что кофе не является универсально полезным, поскольку метаболизм кофеина варьируется в зависимости от генетики и гормональных факторов.
"Наши предыдущие исследования показали, что женщины с более медленным метаболизмом кофеина (из-за генетической вариации гена CYP1A2) могут не получить пользы от высокого потребления и могут быть более склонными к побочным эффектам. Персонализированное питание, которое учитывает как половые, так и генетические различия, будет ключевым в будущих рекомендациях", - сообщают авторы работы.
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