На авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску: відео інциденту

Закінчилося тим, що агресивного чоловіка, який повертався до столиці після відпочинку на кіпрському курорті, затримали правоохоронці, яких викликали прямо на борт.

Свинську поведінку туриста в літаку зняли на камери інші пасажири, після чого кадри виклали в мережу.

На ролику видно, що неадекват з маскою під підборіддям відмовляється надіти її нормально, як того вимагають карантинні правила, матюкається і лається, тикає "факи" іншим пасажирам.

Мотивував свою відмову надіти маску чоловік тим, що у нього нібито зламаний ніс, і в ній він начебто може задихнутися на смерть.

Щоб втихомирити порушника, який затримував рейс і скандалив всю подорож, в літак по приземленню в Києві викликали поліцейських. Їх прибуття на борт пасажири зустріли оплесками.

Але тут антимасочник-грубіян почав сперечатися і з правоохоронцями. У результаті чоловіка заарештували.

"Відпочив. Тепер, швидше за все, жодна авіакомпанія його ніколи не візьме", - зазначається в публікації.

Попереджаємо - на відео звучить нецензурна лайка!

Відео: у літаку неадекватний турист влаштував скандал через маску