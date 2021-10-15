На авиарейсе из Кипра украинец устроил скандал из-за маски: видео инцидента

В самолете рейсом Лорнака - Киев пассажир наотрез отказался надеть маску и устроил скандал - нецензурно обзывал других граждан в салоне в ответ на замечания, игнорировал просьбы стюардесс и бортпроводников, демонстрировал грубые жесты.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Закончилось тем, что агрессивного мужчину, возвращавшегося в столицу после отдыха на кипрском курорте, задержали правоохранители, которых вызвали прямо на борт.
Свинское поведение туриста в самолете сняли на камеры другие пассажиры, после чего кадры выложили в сеть.
На ролике видно, что неадекват с маской под подбородком отказывается надеть ее нормально, как того требуют карантинные правила, матерится и ругается, тыкает "факи" другим пассажирам.
Мотивировал свой отказ надеть маску мужчина тем, что у него якобы сломан нос, и в ней он будто бы может задохнуться насмерть.
Чтобы утихомирить нарушителя, который задерживал рейс и скандалил все путешествие, в самолет по приземлению в Киеве вызвали полицейских. Их прибытие на борт пассажиры встретили аплодисментами.
Но тут антимасочник-грубиян принялся спорить и с правоохранителями. В итоге мужчину арестовали.
"Отдохнул. Теперь, скорее всего, ни одна авиакомпания его никогда не возьмет", - отмечается в публикации.
Предупреждаем - на видео звучит нецензурная брань!
Видео: в самолете неадекватный турист устроил скандал из-за маски
Ранее сообщалось, что подобный инцидент произошел в Харькове, где во время посадки на борт самолета женщина устроила скандал и отказалась надеть защитную маску.
Напомним, что Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина - с 21 октября для путешествий необходимо иметь сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.