На авиарейсе из Кипра украинец устроил скандал из-за маски: видео инцидента

Закончилось тем, что агрессивного мужчину, возвращавшегося в столицу после отдыха на кипрском курорте, задержали правоохранители, которых вызвали прямо на борт.

Свинское поведение туриста в самолете сняли на камеры другие пассажиры, после чего кадры выложили в сеть.

На ролике видно, что неадекват с маской под подбородком отказывается надеть ее нормально, как того требуют карантинные правила, матерится и ругается, тыкает "факи" другим пассажирам.

Мотивировал свой отказ надеть маску мужчина тем, что у него якобы сломан нос, и в ней он будто бы может задохнуться насмерть.

Чтобы утихомирить нарушителя, который задерживал рейс и скандалил все путешествие, в самолет по приземлению в Киеве вызвали полицейских. Их прибытие на борт пассажиры встретили аплодисментами.

Но тут антимасочник-грубиян принялся спорить и с правоохранителями. В итоге мужчину арестовали.

"Отдохнул. Теперь, скорее всего, ни одна авиакомпания его никогда не возьмет", - отмечается в публикации.

Предупреждаем - на видео звучит нецензурная брань!

Видео: в самолете неадекватный турист устроил скандал из-за маски