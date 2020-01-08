ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані: показали фото з місця жахливої трагедії

STYLERПодії    08.01.2020 - 15:58
Авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані: показали фото з місця жахливої трагедії
Літак МАУ розбився в Ірані (Фото: twitter.com/avincidents)

В авіакатастрофі Boeing 737 в Ірані загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу

Катастрофа українського літака в Ірані авіакомпанії МАУ рейсу 752 "Тегеран - Київ" 8 січня забрала життя 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, включаючи 11 українців. Також в результаті трагедії загинули громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великої Британії, Швеції та Афганістану.

Згідно попередньої причини авікатастрофи, на борту сталося загоряння двигуна через технічні несправності. Літак перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні біля Тегерана.

Велика кількість жертв авіакатастрофи - іранські студенти з Канади, які користувалися послугами МАУ через порівняно дешеву вартість перельотів. Повідомляється, що на рейс не сіли дві людини.

У мережі з'явилися кадри з місця трагедії. Тіла загиблих та уламки літака розкидані на території приблизно 2 гектари. В організації "Червоний півмісяць" заявили, що впізнати загиблих практично немає шансів. Так, через сильні ушкодження їх ідентифікація буде проведена за допомогою ДНК-експертизи.

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані (Фото: ISNA Photo / twitter.com)

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що Boeing 737 був один з найкращих літаків і остання перевірка проводилася майже рівно рік тому. Також наголошується, що помилка пілотів виключена.

Після катастрофи в Ірані тегеранську авіагавань закрили, але повітряний простір залишається відкритим.

НП в літаку: як врятуватися у разі авіакатастрофи На уламках українського літака в Ірані помітили дивні речі (фото)
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофаЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся