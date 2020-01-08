Авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані: показали фото з місця жахливої трагедії

Літак МАУ розбився в Ірані (Фото: twitter.com/avincidents)

В авіакатастрофі Boeing 737 в Ірані загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу

Катастрофа українського літака в Ірані авіакомпанії МАУ рейсу 752 "Тегеран - Київ" 8 січня забрала життя 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, включаючи 11 українців. Також в результаті трагедії загинули громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великої Британії, Швеції та Афганістану.

Згідно попередньої причини авікатастрофи, на борту сталося загоряння двигуна через технічні несправності. Літак перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні біля Тегерана.

Велика кількість жертв авіакатастрофи - іранські студенти з Канади, які користувалися послугами МАУ через порівняно дешеву вартість перельотів. Повідомляється, що на рейс не сіли дві людини.

У мережі з'явилися кадри з місця трагедії. Тіла загиблих та уламки літака розкидані на території приблизно 2 гектари. В організації "Червоний півмісяць" заявили, що впізнати загиблих практично немає шансів. Так, через сильні ушкодження їх ідентифікація буде проведена за допомогою ДНК-експертизи.

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані (Фото: ISNA Photo / twitter.com)

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що Boeing 737 був один з найкращих літаків і остання перевірка проводилася майже рівно рік тому. Також наголошується, що помилка пілотів виключена.

Після катастрофи в Ірані тегеранську авіагавань закрили, але повітряний простір залишається відкритим.