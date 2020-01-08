ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Авиакатастрофа рейса МАУ в Иране: показали фото с места страшной трагедии

STYLERПроисшествия    08.01.2020 - 15:58
Авиакатастрофа рейса МАУ в Иране: показали фото с места страшной трагедии
Cамолет МАУ разбился в Иране (Фото: twitter.com/avincidents)

В авиакатастрофе Boeing 737 в Иране погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Катастрофа украинского самолета в Иране авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" 8 января забрала жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа, включая 11 украинцев. Также в результате трагедии погибли граждане Ирана, Канады, Германии, Великоритании, Швеции и Афганистана.

Согласно предварительной причины авикатастрофы, на борту произошло возгорание двигателя из-за технической неисправности. Самолет перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни возле Тегерана.

Многие жертвы авиакатастрофы - иранские студенты из Канады, которые пользовались услугами МАУ из-за сравнительно дешевой стоимости перелетов. Сообщается, что на рейс не сели два человека.

В сети появились кадры с места трагедии. Тела погибших и обломки самолета разбросаны на территории приблизительно 2 гектара. В организации "Красный полумесяц" заявили, что опознать погибших практически нет шансов. Так, из-за сильнейших повреждений их идентификация будет проведена с помощью ДНК-экспертизы.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране (Фото: ISNA Photo / twitter.com)

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что Boeing 737 был один из лучших самолетов и последняя проверка проводилась почти ровно год назад. Также подчеркивается, что ошибка пилотов исключена.

После катастрофы в Иране тегеранскую авиагавань закрыли, но воздушное пространство остается открытым.

ЧП в самолете: как спастись в случае авиакатастрофы На обломках украинского самолета в Иране заметили странности (фото)
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаСамолет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь