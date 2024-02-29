"Можно выиграть время". В ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои

Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив движение тяжелой техники. Это время может пойти на пользу украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", - сказал он.

Спикер отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для дообустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

"Наша основная задача - это сток потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.

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