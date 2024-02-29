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"Можно выиграть время". В ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои

Украина, Четверг 29 февраля 2024 10:07
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"Можно выиграть время". В ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои Фото: в ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив движение тяжелой техники. Это время может пойти на пользу украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", - сказал он.

Спикер отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для дообустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

"Наша основная задача - это сток потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.

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