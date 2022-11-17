ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийные, плановые или экстренные? В Киеве появятся новые типы отключений

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 16:21
Аварийные, плановые или экстренные? В Киеве появятся новые типы отключений В Киеве продолжаются аварийные отключения света (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы уже осведомлены о плановых и аварийных отключениях и даже научились приспосабливаться к новым условиям. Однако теперь будут действовать и другие типы отключений.

Какими они будут и как о них можно узнать - смотрите ниже в материале.

О плановых отключениях можно узнать через сайт Yasno. Однако теперь в их графиках появятся новые типы отключений.

Чтобы о них узнать, нужно также ввести нужный адрес в поисковике. В верхней строке появится сообщающий текст, какое именно отключение продолжается сейчас.

Аварийные, плановые или экстренные? В Киеве появятся новые типы отключений

Скриншот

Какие отключения могут быть сейчас?

Локальные аварийные отключения

Это отключение света распространяется только на определенную местность. Как только вы введете адрес, автоматически появится информация о наличии локальной аварии и приблизительном времени возобновления электроснабжения.

Стабилизационные отключения

Это те же плановые отключения, которые важны для нормализации работы ТЭЦ. Об их наличии или отсутствии можно узнать с помощью уже известных нам графиков.

Экстренные отключения

Это тот случай, когда графики бездействуют. Экстренные отключения проводят тогда, когда в этом нуждается система или во время чрезвычайных ситуаций. Указанное системой ориентировочное время возобновления электроснабжения может быть продлено НЭК "Укрэнерго".

В компании обещают обновлять информацию каждые 30-40 минут. Также отмечают, что сервис пилотный, поэтому могут быть отклонения.

Ранее сообщалось, что отключения света могут стать длиннее.

Из-за вероятных скачков напряжения могут сгореть бытовые приборы. Читайте, как правильно выключать технику, чтобы сберечь ее исправность.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев відключеня світла