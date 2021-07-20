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Під Рівним сталася аварія на хімзаводі

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Рівне, Вівторок 20 липня 2021 18:21
Під Рівним сталася аварія на хімзаводі Фото: під Рівним сталася аварія на хімзаводі (0362.ua)
Автор: РБК-Україна

Під містом Рівне на заводі "Рівнеазот" сталася аварія. В результаті над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яка розносить вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

"На ЗАТ" Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він.

При тому Коваль зазначив, що єкологічна інспекція вже займається оцінкою загрози.

З місця вибуху на Рівнеазоті Попередньо-вибухнув паропровід на агрегаті виробництва азотної кислоти

Posted by Рівне Медіа on Tuesday, July 20, 2021

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