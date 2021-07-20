Під Рівним сталася аварія на хімзаводі
Фото: під Рівним сталася аварія на хімзаводі (0362.ua)
Під містом Рівне на заводі "Рівнеазот" сталася аварія. В результаті над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яка розносить вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
"На ЗАТ" Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він.
При тому Коваль зазначив, що єкологічна інспекція вже займається оцінкою загрози.
З місця вибуху на Рівнеазоті Попередньо-вибухнув паропровід на агрегаті виробництва азотної кислотиPosted by Рівне Медіа on Tuesday, July 20, 2021