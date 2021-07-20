Аварія на хімзаводі під Рівним: експерти проведуть заміри повітря

Мер Рівного Олександр Третяк заявив, що група експертів виїхала на хімзавод "Рівнеазот" , щоб зробити виміри повітря біля аварії. Найближчим часом буде представлена інформація про рівень забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24" .

"На місце виїхала група експертів, яка зробить виміри повітря. Лабораторія вже виїхала і працюватиме там. І надасть оперативну інформацію про рівень забруднення", - заявив Третяк.

Він також додав. що в Рівному лікарня розгорнула 25 реанімаційних ліжок "про всяк випадок".