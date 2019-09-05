Аварія з Гонтарєвою: екс-глава Нацбанку показала свою палату в клініці

Валерія Гонтарєва, екс-голова Національного банку України, яка потрапила в серйозне ДТП в Лондоні, потроху приходить в себе в одній з лондонських клінік. Як відомо, колишню чиновницю збило авто. Зараз вона проходить лікування у госпіталі, звідки і записала відео зі зверненням до журналістів, пише "Новое время".

Гонтарєва на відео демонструє свою палату і каже, що знаходиться в одній з кращих ортопедичних клінік Лондона, яка знаходиться на Паддінгтон стріт. У неї були численні травми після ДТП і вона перенесла дві операції.

Фото: Валерія Гонтарєва (biz.nv.ua)

Відео: Валерія Гонтарєва в госпіталі (YouTube/NV)

"Поки я находжусь в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою родину сьогодні відбулася атака. Сьогодні в годину ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва", - розповіла на відео екс-чиновниця.

Вона звернулася до поліції з закликом не сидіти, склавши руки, а розкрити "хоч один злочин в нашій країні".

Нагадаємо, що Гонтарєва підозрює олігарха Ігоря Коломойського в наїзді машини на неї.

Як ми раніше писали, у Києві згорів автомобіль сім'ї сина екс-голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої, яку нещодавно збила машина в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва дозволив ДБР застосувати відносно колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої силовий привід на допит.