У Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірний дріфт і гонки з патрульними (відео)

У Києві кур'єр служби доставки на мопеді влаштував гонки з патрульними поліцейськими, які намагалися його затримати за порушення ПДР. Відчайдушний водій скутера, який продемонстрував дива маневреності на жвавій дорозі, зміг піти від переслідування.

Кадри були зняті камерами системи спостереження "Безпечні Березняки".

На ролику видно, як доставщик з "Ракети" на Дніпровській набережній влаштував дріфт з "копами". Правоохоронці притиснули водія мопеда до краю дороги, змусивши того зупинитися, і через вікно вхопили кур'єра за руку.

Поки скутерист відбивався від одного поліцейського, другий - водій - вискочив з патрульного авто і спробував допомогти колезі в затриманні... але доставщик виявився спритнішим. Хлопець зміг вирватися з чіпких рук правосуддя, і миттю помчав вперед, швидко нарощуючи відстань між собою та переслідувачами.

Не доїжджаючи до моста Патона біля одного з ТЦ кур'єр, протиснувшись між іншими автомобілями, під'їхав до краю "зебри" і зупинився разом з іншим транспортом на червоне світло світлофора. І тут по "зустрічній" під'їхали поліцейські, які розвернулися вправо і перегородили доставщику шлях вперед. Проте водій скутера розвернувся на 180 градусів, проїхав між маршруткою і легковиком і поспішив назад.

"Копи" також розвернулися і поїхали за ним по третій смузі, вважаючи, мабуть, що кур'єр "Ракети" планував їхати далі в південному напрямку.

Але скутерист просто об'їхав машини, що стояли в "черзі" перед світлофором, потім припарковані авто, знову розвернувся і продовжив шлях на північ у напрямку до мосту Патона - саме до того часу загорілося зелене світло світлофора і потік транспорту рушив вперед.

Чи був пізніше затриманий скутерист-доставщик - не ясно. Судячи з дати, зазначеної на відео з камер, інцидент стався 14 березня близько половини четвертого дня.

Відео: У Києві кур'єр на мопеді влаштував дріфт і погоню з поліцією