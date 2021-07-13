Аваков зібрався у відставку: як відреагували українці на рішення міністра-"довгожителя"

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України, яку обіймав з 27 лютого 2014 року. Рішення чиновника 13 липня викликало значний резонанс у суспільстві, і в мережі посипалася маса коментарів і домислами - що ж стало причиною відставки, яке політичне майбутнє чекає Авакова, і хто ж стане її наступником.
Як відреагували в мережі прості українці, політики та громадські діячі на відставку Авакова - читайте в матеріалі нижче.
Екс-нардеп, колишній голова Харківської ОДА та 11-й міністр внутрішніх справ вважається одним з найвпливовіших політиків України. Він керував МВС всю президентську каденцію Петра Порошенка, і залишився на посаді після обрання Володимира Зеленського в травні 2019 року до нинішнього часу. За цей час у Верховній Раді неодноразово ініціювали питання про відставку Авакова, кілька разів такий заклик звучав під час низки мітингів у містах України... з усім тим, сьогоднішня заява "головного поліцейського країни" стала справжнім сюрпризом для дуже багатьох.
Зазначимо, що користувачі мережі відреагували на заяву Авакова відставку неоднозначно і "тривожно", інші вже пророкують місце глави МВС, як тільки воно стане вакантним, нинішньому секретарю РНБО Олексію Данілову, треті висловлюють думку, що Арсен Борисович може стати новим прем'єром, а також висловлюються скептичні оцінки ситуації - мовляв, Рада в четвер під час обговорення відставки може її просто не прийняти, і Аваков продовжить своє керівництво міністерством і надалі...
Фото: скрін поста facebook.com/anton.gerashchenko.7
Фото: скрін поста facebook.com/oleg.sentsov
Нагадаємо, на травневій прес-конференції президент Володимир Зеленський говорив, що підніме питання відставки Авакова, якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.