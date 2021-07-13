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Аваков зібрався у відставку: як відреагували українці на рішення міністра-"довгожителя"

Автор: Володимир Костирін

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України, яку обіймав з 27 лютого 2014 року. Рішення чиновника 13 липня викликало значний резонанс у суспільстві, і в мережі посипалася маса коментарів і домислами - що ж стало причиною відставки, яке політичне майбутнє чекає Авакова, і хто ж стане її наступником.

Як відреагували в мережі прості українці, політики та громадські діячі на відставку Авакова - читайте в матеріалі нижче.

Екс-нардеп, колишній голова Харківської ОДА та 11-й міністр внутрішніх справ вважається одним з найвпливовіших політиків України. Він керував МВС всю президентську каденцію Петра Порошенка, і залишився на посаді після обрання Володимира Зеленського в травні 2019 року до нинішнього часу. За цей час у Верховній Раді неодноразово ініціювали питання про відставку Авакова, кілька разів такий заклик звучав під час низки мітингів у містах України... з усім тим, сьогоднішня заява "головного поліцейського країни" стала справжнім сюрпризом для дуже багатьох.

Реакція мережі на рішення Авакова про відставку

Зазначимо, що користувачі мережі відреагували на заяву Авакова відставку неоднозначно і "тривожно", інші вже пророкують місце глави МВС, як тільки воно стане вакантним, нинішньому секретарю РНБО Олексію Данілову, треті висловлюють думку, що Арсен Борисович може стати новим прем'єром, а також висловлюються скептичні оцінки ситуації - мовляв, Рада в четвер під час обговорення відставки може її просто не прийняти, і Аваков продовжить своє керівництво міністерством і надалі...

  • Дуже багато нарікань у бік Авакова, тому і повинен йти у відставку. Просто згадайте курйозні події пов'язані з МВС, враховуючи реформи та інші речі. Але є одне "але" - хоч би гірше не поставили, і такий варіант має право на існування, все залежить від голосування у ВР.
  • А пише він її щорічно
  • Ну написав... а потім візьмуть і не приймуть, скажуть - роботою задоволені...
  • Той випадок, коли чомусь хочеться його підтримати
  • Походу замість нього Данілов буде
  • Не став чекати приниження. Що ж, гідний вчинок... Як на цій посаді буде себе вести Данілов - велике питання. Подивитися. І хто замість Данілова на чолі РНБО?
  • Давно пора. Головне тепер, щоб не сплив прем'єром
  • Радості особливої немає. Напевно запропонували пост прем'єра.

Фото: скрін поста facebook.com/anton.gerashchenko.7

  • Дивно, просто так Аваков заву не подав би? Або Аваков найпрозорливіший або знайшли надзвичайно ручного. Щось пахне не так.
  • Він написав, або допомогли написати? Як у нас колись говорили, "здається ми На порозі грандіозного шухера". Просто так Аваков не піде.
  • А якщо не підтримають відставку, то це виявиться маркетинговим ходом, - щоб продовжити бути міністром ще деякий час. І щоб всі питання відпали. Так собі просто таку заяву від цієї персоналії не з'явилася б. Кліщ!
  • Або під вибори готується.

Фото: скрін поста facebook.com/oleg.sentsov

  • Ось тут вже ніхто нічого доброго не очікує.
  • Це той випадок, коли отрута смачніше меду, який з'явиться...
  • Звичайно потрібно йти: реформа наглухо провальна, копи пов'язли повністю в корупції, постійних скандалах і непрофесійності. Там тепер таку чистку треба робити відсотків 70 на**ен виганяти, а то і взагалі під суд.
  • РНБО-шоу шукає нового ведучого. Припускають, що Данілова призначать.

Нагадаємо, на травневій прес-конференції президент Володимир Зеленський говорив, що підніме питання відставки Авакова, якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.

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отставкаАрсен Аваков