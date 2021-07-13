Аваков собрался в отставку: как отреагировали украинцы на решение министра-"долгожителя"

Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел Украины, которую занимал с 27 февраля 2014 года. Решение чиновника 13 июля вызвало значительный резонанс в обществе, и в сети посыпалась масса комментариев и домыслами - что же стало причиной отставки, какое политическое будущее ожидает Авакова, и кто же станет ее преемником.
Как отреагировали в сети простые украинцы, политики и общественные деятели на отставку Авакова - читайте в материале ниже.
Экс-нардеп, бывший глава Харьковской ОГА и 11-й министр внутренних дел считается одним из самых влиятельных политиков Украины. Он руководил МВД всю президентскую каденцию Петра Порошенко, и остался в должности после избрания Владимира Зеленского в мае 2019 года до нынешнего времени. За это время в Раде не единожды инициировали вопрос об отставке Авакова, несколько раз такой призыв звучал во время ряда митингов в городах Украины... тем не менее, сегодняшнее заявление "главного полицейского страны" стало настоящим сюрпризом для очень многих.
Отметим, что пользователи сети отреагировали на заявление Авакова отставке неоднозначно и "тревожно", другие уже пророчат место главы МВД, как только оно станет вакантным, нынешнему секретарю СНБО Алексею Данилову, третьи высказывают мнение, что Арсен Борисович может стать новым премьером, а также высказываются скептические оценки ситуации - мол, Рада в четверг во время обсуждения отставки может ее просто не принять, и Аваков продолжит свое руководство министерством и далее...
Фото: скрин поста facebook.com/anton.gerashchenko.7
Фото: скрин поста facebook.com/oleg.sentsov
Напомним, на майской пресс-конференции президент Владимир Зеленский говорил, что поднимет вопрос отставки Авакова, если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.