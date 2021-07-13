Аваков собрался в отставку: как отреагировали украинцы на решение министра-"долгожителя"

Экс-нардеп, бывший глава Харьковской ОГА и 11-й министр внутренних дел считается одним из самых влиятельных политиков Украины. Он руководил МВД всю президентскую каденцию Петра Порошенко, и остался в должности после избрания Владимира Зеленского в мае 2019 года до нынешнего времени. За это время в Раде не единожды инициировали вопрос об отставке Авакова, несколько раз такой призыв звучал во время ряда митингов в городах Украины... тем не менее, сегодняшнее заявление "главного полицейского страны" стало настоящим сюрпризом для очень многих.

Реакция сети на решение Авакова об отставке

Отметим, что пользователи сети отреагировали на заявление Авакова отставке неоднозначно и "тревожно", другие уже пророчат место главы МВД, как только оно станет вакантным, нынешнему секретарю СНБО Алексею Данилову, третьи высказывают мнение, что Арсен Борисович может стать новым премьером, а также высказываются скептические оценки ситуации - мол, Рада в четверг во время обсуждения отставки может ее просто не принять, и Аваков продолжит свое руководство министерством и далее...

Очень много нареканий в сторону Авакова, поэтому и должен идти в отставку. Просто вспомните курьезные события связанные с МВД, учитывая реформы и другие вещи. Но есть одно "но" - хоть бы хуже не поставили, и такой вариант имеет право на существование, все зависит от голосования в ВР.

А пишет он ее ежегодно

Ну написал... а потом возьмут и не примут, скажут - работой довольны...

Тот случай, когда почему-то хочется его поддержать

Походу вместо него Данилов будет

Не стал ждать унижения. Что ж, достойный поступок... Как на этой должности будет себя вести Данилов - большой вопрос. Посмотрим. И кто вместо Данилова во главе СНБО?

Давно пора. Главное теперь, чтобы не всплыл премьером

Радости особой нет. Наверняка предложили пост премьера.

Фото: скрин поста facebook.com/anton.gerashchenko.7

Удивительно, просто так Аваков заву не подал бы? Или Аваков самый прозорливый, или нашли чрезвычайно ручного. Что-то пахнет не так.

Он написал, или помогли написать? Как у нас когда-то говорили, "кажется мы на пороге грандиозного шухера". Просто так Аваков не уйдет.

А если не поддержат отставку, то это окажется маркетинговым ходом, - чтобы продолжить быть министром еще некоторое время. И чтобы все вопросы отпали. Так себе просто такое заявление от этой персоналии не появилась бы. Клещ!

Или под выборы готовится.

Фото: скрин поста facebook.com/oleg.sentsov