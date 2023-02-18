В "Ашан" оправдываются и отрицают передачу "гуманитарной помощи" армии РФ

В торговой сети "Ашан" отрицают обвинения в адрес ее российского отделения и оправдываются, что не знали о снабжении российской армии на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Представительство торговой сети также приводит два примера выдвинутых в расследовании обвинений в адрес российского отделения и объясняет, что в одном случае компания якобы выполняла заказ местных властей и не могла знать, на что пойдут закупленные товары, а во втором сбор "гуманитарной помощи" устроил владелец торгового центра, где расположен один из "Ашанов", а не сам магазин.

"Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, которые никоим образом не подтвердились в ходе внутреннего расследования", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно расследованию The Insider выяснилось, что российское представительство сети "Ашан" с начала войны поставляет товары российским оккупантам под видом "гуманитарной помощи".

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудит историю вокруг крупной торговой сети со своим французским коллегой.

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