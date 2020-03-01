В Україні хочуть ввести жорстокий закон: всі подробиці і хто постраждає

В Україні хочуть ввести жорстокий закон (фото: РБК-Україна)

На сайті електронних петицій запропонували ввести жорстокий закон, який вимагає вбивати всіх собак без господарів

В Україні понад 50 громадян виявили крайню жорстокість і підписали скандальну петицію, автор якої вимагає знищувати всіх собак, які не мають власників. Звернення громадян до президента у формі петиції опубліковано на сайті електронних петицій.

В Україні хочуть вбивати всіх собак, які не мають власників. А також тих собак, які порушують громадський порядок.

За кілька годин після публікації петиція набрала близько 50 голосів з необхідних 25 тис. Таку вимогу не залишили без уваги захисники тварин. Наприклад, засновник проєкту UAnimals Олександр Тодорчук каже, що хоч і обурений такою петицією, але впевнений, що у неї немає шансів набрати потрібну кількість голосів. Про це пише "Сегодня".

"Насправді дивуватися такій петиції не варто, бо люди є різні. Особисто я не вірю, що вона збере потрібну кількість підписів. Крім того, ні президент, ні Верховна Рада не підуть на порушення закону, тому петиція не буде прийнята. Проблема поводження з тваринами в Україні зараз актуальна. Дуже часто правоохоронці не приїжджають на виклики, пов'язані із жорстоким поводженням з тваринами. В країні у поодиноких випадках вдалося довести справу до суду. Кілька років тому в Україні була посилена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Наприклад, за особливу жорстокість зараз передбачено до 8 років в'язниці. Але в реальності є лише поодинокі випадки, коли винні отримували тюремні терміни протяжністю від пів року до року. Наприклад, людина, яка знущалася з котів та собак й знімала усе це на відео", – вважає Тодорчук.

Керівник зоозахисної організації Олена Голубнича вважає, що петиція, в якій йдеться про масові вбивства собак – не єдина за останній час.

"В Хмельницькому був випадок, коли колишній директор притулку намагався просунути петицію про приспання собак. Вона з гуркотом провалилася. Ми подали зустрічну петицію – про стерилізацію тварин, вона набрала в три рази більше голосів", – розповіла Олена Голубнича.

Нагадаємо, що зниклих тварин показали на відео з висоти пташиного польоту.