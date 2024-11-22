Астропрогноз на 22 ноября. Что запрещено делать в эту пятницу и какой цвет убережет от проблем

Эта пятница, 22 ноября, не подойдет для новых дел и важных решений. Все из-за Венеры и ретро Меркурия, которые способны испортить немало планов. Впрочем, все не так уж плохо.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 22 ноября и назвала главные запреты на эту пятницу.

Прогноз астропогоды на 22 ноября

После 15:15 неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные дела. Опасными будут проявления вранья, лести: они дают выгоду за счет отказа от принципов, но об этом всем станет быстро известно и разрушит авторитет", - рассказала Соловьева.

"Наступает период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения добиваться триумфа и победы. Надо быть честными и справедливыми даже в мелочах", - добавила она.

Эта пятница - благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров.

Успех принесут дела, связанные с ответственностью и обязанностями. Кроме того, не лишними будут физические нагрузки, прогулки на природе, водные процедуры.

Гороскоп на 22 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

22 ноября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток на вечер лучше не планировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие платежи, знакомства, обновление собственного имиджа и ремонт дома, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, посетите сад или оранжерею. Воздержитесь от романтики и отдайте предпочтение творчеству", - посоветовала Соловьева.