Астропрогноз на 22 листопада. Що заборонено робити цієї п'ятниці та який колір вбереже від проблем

Ця п'ятниця, 22 листопада, не підійде для нових справ та важливих рішень. Усе через Венеру та ретро Меркурій, які здатні зіпсувати чимало планів. Втім, все не так погано.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 22 листопада і назвала головні заборони цієї п'ятниці.

Прогноз астропогоди на 22 листопада

"Після 15:15 несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. Небезпечними будуть прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принципів, але про це всім стане швидко відомо та зруйнує авторитет", - розповіла Соловйова.

"Настає період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесними і справедливими навіть у дрібницях", - додала вона.

Ця п'ятниця - сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів.

Успіх принесуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Окрім цього, не зайвими будуть фізичні навантаження, прогулянки на природі, водні процедури.

Гороскоп на 22 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

22 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби на вечір краще не планувати нові активності, за які відповідає ця планета: великі платежі, знайомства, оновлення власного іміджу та ремонти вдома, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, відвідайте сад або оранжерею.

Утримайтесь від романтики та віддайте перевагу творчості", - порадила Соловйова.