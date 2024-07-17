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Астропогода на 17 июля. Что звезды советуют сделать в среду, чтобы жизнь изменилась к лучшему

Среда 17 июля 2024 08:25
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Астропогода на 17 июля. Что звезды советуют сделать в среду, чтобы жизнь изменилась к лучшему Как привлечь удачу 17 июля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Екатерина Соловьева рассказала, что всем нам готовит среда, 17 июля. Это день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 17 июля и рассказала, что запрещено делать в этот день, а что наоборот - нужно.

Что не следует делать в среду

"17 июля - начало Шаяни (Падма) экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день растущей Луны. В месяц Ашадха по индуистскому календарю (июнь-июль по григорианскому стилю)", - рассказала астролог.

"Считается, если люди выполнят все рекомендации в этот день, они могут заслужить счастливую и спокойную жизнь в достатке, добиться исполнения желаний и устранить все препятствия на пути к совершенству", - добавила она.

Соловьева советует держаться подальше от всего, что приносит негатив. К 18:04 следует воздержаться от проявления плохих эмоций - ссоры будут серьезными, а помириться не получится.

Также откажитесь от:

  • лишних разговоров, сплетен и дезинформации
  • домашней уборки и стирки.

Следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество.

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Что нельзя делать 17 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогода на среду - что нужно сделать

Сегодня один из самых благоприятных дней июля для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, рассказала астролог.

До 18:04 сконцентрируйтесь на энергии любви, очищении мыслей, победе мудрости над разумом и эмоциями. Этот период, отмечает Соловьева, станет удачным временем для уединения, снисходительности, альтруизма, подведения итогов, очищения мыслей от негатива.

Главные правила этого дня:

  • проведите время в семейном кругу
  • позаботьтесь о своем организме
  • проводите переговоры и важные командировки
  • покупайте новую технику
  • сдавайте экзамены
  • примиритесь с соседями
  • не забывайте об интеллектуальном досуге.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - советует Соловьева.

Каким знакам Зодиака повезет в июле (иллюстрация: freepik.com)

Что делать, чтобы повезло в среду (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на 17 июля - все важные моменты

"К 12:01 (по киевскому времени) 17 июля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет находиться в королевском градусе Льва", - пояснила астролог.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - добавила она.

Эти градусы создают фактор везения, успеха. Они способны наделить нас оптимизмом, чудесами и радостью.

Основные характеристики этого градуса во Льве:

  • мудрость
  • исключительность
  • мужество
  • гуманность
  • физическая и нравственная сила.

"Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успеваемостью и невероятным везением. Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение", - рассказала Соловьева.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала Соловьева.

К слову, раньше появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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