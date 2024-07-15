Совместимость знаков Зодиака: эти пары живут долго, в любви и счастливо
Считается, что некоторые знаки Зодиака могут похвастаться идеальной совместимостью. И если они находят своего "соулмейта", то находят счастье в любви и браке.
Какие знаки Зодиака идеально друг другу подходят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Times of India.
Рак и Рыбы
Эмоциональные и чувственные Рыбы чувствуют себя максимально комфортно рядом с заботливыми Раками. Вместе они генерируют творческие идеи и поддерживают друг друга во всем.
Близнецы и Весы
Эти "воздушные" знаки Зодиака могут похвастаться идеальной совместимостью. Весы ценят комфорт и гармонию, а Близнецы помогают им не отказываться от авантюр.
Овен и Лев
Представители этих знаков Зодиака во многом похожи. Их "огненные" характеры, казалось бы, могли привести к катастрофе. Однако когда они рядом, происходит магия - их отношения часто бывают очень прочными и счастливыми.
Дева и Телец
Надежные Девы и "взрывные" Тельцы могут стать идеальной парой. Все дело в том, что они будут уравновешивать друг друга, благодаря чему многие острые углы сгладятся, а лучшие качества станут более заметными.
Напомним, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака никогда не счастливы вместе.
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