Астропогода на 17 липня. Що зірки радять зробити у середу, аби життя змінилося на краще

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що для всіх нас готує середа, 17 липня. Це день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 17 липня та розповіла, що заборонено робити цього дня, а що навпаки - потрібно.

Що не слід робити у середу

"17 липня - початок Шаяні (Падма) екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день за Місяцем, що зростає. В місяць Ашадха за індуїстським календарем (червень-липень за григоріанським стилем)", - розповіла астролог.

"Вважається, якщо люди виконають всі рекомендації цього дня, вони можуть заслужити щасливе та спокійне життя в достатку, домогтися здійснення бажань та усунути всі перешкоди на шляху до досконалості", - додала вона.

Соловйова радить триматися подалі від усього, що приносить негатив. До 18:04 слід утриматися від прояву поганих емоцій - сварки будуть серйозними, а помиритися не вийде.

Також відмовтеся від:

зайвих балачок, пліток і дезінформації

хатнього прибирання та прання.

Слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство.

Що заборонено робити 17 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогода на середу - що треба зробити

Сьогодні один з найсприятливіших днів липня для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, розповіла астролог.

До 18:04 сконцентруйтеся на енергії любові, очищенні думок, перемозі мудрості над розумом та емоціями. Цей період, зазначає Соловйова, стане вдалим часом для усамітнення, поблажливості, альтруїзму, підбиття підсумків, очищення думок від негативу.

Головні правила цього дня:

проведіть час у родинному колі

подбайте про свій організм

проводьте переговори та важливі відрядження

купуйте нову техніку

складайте іспити

примиріться з сусідами

не забувайте про інтелектуальне дозвілля.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру", - радить Соловйова.

Що робити, аби пощастило у середу (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на 17 липня - усі важливі моменти

"До 12:01 (за київським часом) 17-го липня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде знаходитись у королівському градусі Лева", - пояснила астролог.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - додала вона.

Ці градуси створюють фактор везіння, успіху. Вони здатні наділити нас оптимізмом, дивами та радістю.

Основні характеристики цього градусу у Леві:

мудрість

винятковість

мужність

гуманність

фізична та моральна сила.

"Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний з публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням. Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення", - розповіла Соловйова.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - резюмувала Соловйова.