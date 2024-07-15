Таро-гороскоп на неделю: Девы встретятся с врагами, а Скорпионы забудут о несчастье

Новая неделя, с 15 по 21 июля, принесет Скорпионам и Стрельцам хорошие новости, а Девам придется бороться с врагами.

Что Таро-гороскоп на неделю сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Новая неделя будет интересной и даже радостной. Вам не стоит спорить и ввязываться в конфликты, вместо этого уделите время вашей второй половинке или друзьям. Постарайтесь удерживать баланс, он очень важен.

Телец

Вас ждет очень плодотворная неделя. Перед вами откроются новые возможности, вероятно, вам могут предложить повышение или новую работу. Кроме этого, у вас появится шанс наладить отношения с партнером. Скучать и сидеть без дела точно не придется.

Близнецы

Боритесь с искушениями. В какой-то момент вам захочется отложить все свои дела и отдохнуть. Однако эта неделя не для развлечений. Оцените свои возможности и постарайтесь правильно расставить приоритеты.

Рак

Ближайшие дни будут яркими и счастливыми. Вы сможете встретиться с людьми, которыми дорожите. Кроме этого, новая неделя станет отличным периодом для укрепления связей и творческих начинаний.

Лев

Карты Таро указывают на то, что на этой неделе может исполниться ваша мечта. Не торопите события, рост может быть медленным, но стабильным. Однако следите за своими вещами и будьте максимально внимательными. Вы можете потерять что-то очень важное.

Дева

Неделя возможностей и чудес позволит вам преодолеть немало препятствий. На работе кто-то попытается вас крупно подставить. И если вы сумеете дать отпор врагам, вас ждет громкий успех.

Весы

Изобретательность и находчивость помогут вам многого добиться. Эта неделя обещает быть интересной, но сложной. Постарайтесь помочь не только себе, но еще и людям, которые вас окружают. Добрые поступки будут весьма уместны.

Скорпион

Карты Таро сулят вам романтические приключения. Удача в личной жизни подарит вам шанс забыть обо всем плохом. Вам стоит довериться чувствам, не бойтесь обжечься. Эта неделя принесет лишь хорошие новости.

Стрелец

На работе вас ждет успех. Однако это не самое главное. Обратите внимание на сигналы своего тела, позаботьтесь о себе. Вам нужно отдохнуть и отказаться от необдуманных рисков.

Козерог

Вскоре вы достигнете небывалых высот. И вам удастся получить награду за все свои труды. Однако от необдуманных трат стоит отказаться. Вы еще сможете устроить настоящий праздник жизни, однако не в этот раз.

Водолей

Вы сможете решить давнюю проблему или избавиться от долгов. Судьба подбросит вам возможность начать все с начала. Конечно, признавать ошибки и делать шаг назад непросто, однако это станет вашим шансом на спасение.

Рыбы

Карты Таро указывают на то, что вы сможете оказаться перед непростым выбором. И если вы сомневаетесь - вам помогут родственники. Прислушайтесь к мудрым советам.