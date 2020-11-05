Астрономи зловили в космосі дивний радіосигнал і назвали його джерело

Астрономам нарешті вдалося визначити джерело потужного сигналу з космосу. Причому цей радіосплеск ("fast radio burst", або FRB) зафіксували в межах нашої Галактики Чумацький Шлях.

Дослідники говорять, що об'єкти, які видають FRB, можуть випромінювати в 100 млн разів більше енергії, ніж Сонце. Про це йдеться на сайті Nature.com.

За даними дослідників, джерелом останнього спійманого радіосплеску стала нейтронна зірка (магнетар) SGR 1935+2154. Випромінювання може генеруватися всередині магнітосфери об'єкта.

Ці FRB являють собою короткі й потужні радіоімпульси позаземної природи. Їх виникнення до цього пов'язували як з нейтронними зірками, так і з бліцарами і розпадом аксіонних міні-кластерів.

Але у квітні 2020-го в Чумацькому Шляху зловили радіосплеск FRB 200428. Його джерело імовірно знаходиться на відстані 30 тисяч світлових років від Сонця. Сигнал складався з двох сплесків тривалістю 0,58 і 0,33 мілісекунди з інтервалом в 28,91 мілісекунди.

Радіосплеск від магнетара (фото: nature.com)

Тобто, вченим вперше вдалося довести, що саме магнетари є джерелами FRB. Тепер фахівцям належить відновити точний процес виникнення цих явищ.

Відзначимо, що раніше дослідникам вже вдавалося зловити в космосі загадковий радіосигнал. Причому він повторювався з певною періодичністю. Астрономи також з'ясували його джерело.

Також ми писали, що вченим вдалося зробити неймовірне відкриття - мандрівну планету, яка всупереч законам гравітації, вільно переміщається в космосі.