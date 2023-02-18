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Жизнь этих знаков Зодиака перевернут внезапные перемены: если вы в списке, готовьтесь!

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Суббота 18 февраля 2023 06:30
Жизнь этих знаков Зодиака перевернут внезапные перемены: если вы в списке, готовьтесь! Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на последнюю неделю февраля, с 20 по 26 число, расскажет, для каких знаков Зодиака этот период будет ознаменован важными изменениями и в различных сферах жизни - личной, деловой, финансовой и других.

Кому нужно готовиться – читайте в материале Styler ниже.

Телец

Начало недели ознаменуется для вас романтичными фейерверками. Встреча с любимым человеком обещает быть страстной и сильно поднимет ваше настроение.

Но проблемы тоже возможны. Чтобы их избежать, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым людям.

Лев

В начале недели вам будет казаться, что ваши чувства и эмоции могут нанести ущерб карьере, однако к пятнице все может измениться.

Вы получите заряд бодрости, благодаря которому вы сможете добиться высот и самоутвердиться. Этот толчок откроет вам перспективы для неожиданных изменений.

Весы

На следующей неделе вы станете еще серьезнее и трудолюбивее, что позволит вам добиться значительных успехов. И хотя работы будет много, и она вам будет порой надоедать, вы точно справитесь.

Кроме того, дома будет царить гармония и порядок, что будет способствовать вашим успехам и в других жизненных сферах.

Ранее мы писали, что ждет в любовной жизни в феврале 2023 года все знаки Зодиака.

Также узнайте, жизнь каких знаков Зодиака перевернется с приходом весны.

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