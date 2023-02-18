Жизнь этих знаков Зодиака перевернут внезапные перемены: если вы в списке, готовьтесь!
Гороскоп на последнюю неделю февраля, с 20 по 26 число, расскажет, для каких знаков Зодиака этот период будет ознаменован важными изменениями и в различных сферах жизни - личной, деловой, финансовой и других.
Кому нужно готовиться – читайте в материале Styler ниже.
Телец
Начало недели ознаменуется для вас романтичными фейерверками. Встреча с любимым человеком обещает быть страстной и сильно поднимет ваше настроение.
Но проблемы тоже возможны. Чтобы их избежать, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым людям.
Лев
В начале недели вам будет казаться, что ваши чувства и эмоции могут нанести ущерб карьере, однако к пятнице все может измениться.
Вы получите заряд бодрости, благодаря которому вы сможете добиться высот и самоутвердиться. Этот толчок откроет вам перспективы для неожиданных изменений.
Весы
На следующей неделе вы станете еще серьезнее и трудолюбивее, что позволит вам добиться значительных успехов. И хотя работы будет много, и она вам будет порой надоедать, вы точно справитесь.
Кроме того, дома будет царить гармония и порядок, что будет способствовать вашим успехам и в других жизненных сферах.
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