Астрологи вычислили главных счастливчиков октября 2022 среди знаков Зодиака

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака больше всего повезет в эпицентре этой осени.

Лев

Для знака Льва в октябре будет много страстей. С планетой Венерой в знаке Весов их отношения будут легче, а общение - богаче и насыщеннее.

Профессиональная сфера также будет привилегирована в октябре. Знак Огня сможет продемонстрировать свои многочисленные таланты и привлечь внимание очень влиятельного человека. При поддержке звезд Лев наконец-то сможет структурировать свои действия и начать большой проект. У вас появятся шансы на повышение или прибавку к зарплате.

Дева

Месяц будет насыщен радостными новостями для знака Дева. Вы можете узнать радостное событие: подписание нового контракта, беременность или строительство нового дома. Одинокая Дева наконец-то сможет встретить любовь - любящего человека, прекрасно понимающего его потребности.

С профессиональной стороны полнолуние приглашает знак Девы принять новые вызовы. Она сможет самоутвердиться и пойти на риск, который окажется плодотворным. К концу месяца все старания Девы будут вознаграждены и ей обещают большой карьерный рост.

Стрелец

Этот знак Зодиака является одним из привилегированных знаков Зодиака в октябре. Венера в Весах будет благоприятна для любви и романтики. Одиноких Стрельцов ждут неожиданные встречи, а Стрельцы в паре наконец-то смогут осуществить амбициозный проект. Это может быть решение о браке, плане беременности или переезде.

Что касается финансового аспекта, то к концу месяца ожидаются значительные денежные поступления. Таким образом, Стрелец сможет порадоваться своим многочисленным профессиональным достижениям и повеселиться в компании дорогих ему людей.

Рыбы

Октябрь предлагает знаку Рыбы интересные денежные поступления. Этот знак воды наконец-то сможет найти работу своей мечты в художественном секторе или аудиовизуальной сфере. Тогда предложенная вам заработная плата превзойдет все ваши ожидания и повысит его мотивацию. Солнце в Скорпионе в последнюю неделю октября гарантирует вам дополнительные преимущества и идеальный финансовый баланс.

Венера в Весах будет вдохновлять вас на все хорошие идеи, чтобы снова разжечь огонь и порадовать свою вторую половинку. Одиноким Рыбам невозможно будет воздержаться от любовных похождений.