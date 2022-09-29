Эти знаки Зодиака вот-вот почувствуют кардинальные перемены в своей жизни

Гороскоп на последние дни сентября расскажет о трех знаках Зодиака, которые могут ожидать неожиданных перемен в жизни.

Телец

Любовь с прописной буквы, вероятно, изменит жизнь Тельцов. Параллельно с ретроградным Меркурием (с 9 сентября по 4 октября). Ведь Телец может почувствовать конфликт внутри себя между желанием личного и профессионального роста и страхом перемен, характеризующимся сдержанностью и стабильностью. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится.

Чаще всего влияние Меркурия находит отклик у Тельцов, поэтому следует тщательно обдумать все вероятности, чтобы добавить уверенность или предостеречь от неудачи.

Львы

Для Львов судьба приготовила трамплин, который сначала будет казаться состоянием уныния и депрессии. Однако благодаря сильным волевым качествам вы поймете, что все сомнения являются доказательством вашей человечности.

Во время "подвешенного" состояния обратите свое внимание на близких, они напомнят вам, чего следует пытаться достичь и за что они вами гордятся. Конечно, вы сможете овладеть сомнениями и собственноручно, для этого следует дисциплинировать себя и отдавать предпочтение "сухим" фактам.

Рыба

Среди всех перечисленных знаков зодиака именно Рыбам следует готовиться к переменам в любовной жизни. Достоверность неожиданных любовных перипетий и кардинальных перемен уже "летает" в воздухе. Романтика и любовь захотят заполонить ваше время, и вряд ли вы не займете их время в ответ.

Среди прочего, счастливая личная жизнь подарит успехи в работе и других начинаниях. Этот период жизни прекрасно подходит для начала с новой страницы, ведь отношения, построенные на искренних эмоциях, обычно имеют прочный фундамент.